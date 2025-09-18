▲粗大Band出道11年舉辦專場。（圖／連鍾玖美滿娛樂有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

粗大Band出道11年，上週末在Legacy舉辦專場，熱血搖滾魅力不僅吸引爆滿樂迷「粗工」，更驚見許多新面孔，主唱老盧、吉他手建龍、貝斯手羊羊、鼓手倪倪一上台看到座無虛席，感動到紅眼眶，貝斯手羊羊自爆：「唱第一首歌合音時，淚水差點飆出，直接走音！」原來他們曾穿外星人裝發傳單宣傳，完全不知票房，直到上台才知爆滿，感動情緒格外高昂。

▲▼粗大Band邀請PIZZALI擔任特別嘉賓。（圖／連鍾玖美滿娛樂有限公司提供）



主唱老盧更感性吐露：「去年十周年時，團員曾因意見分歧大吵，差點解散。如今看到這麼多愛我們的人，以及我們所愛的人齊聚台下，讓我們更有信心與勇氣走下去，愛大家！」粗大Band帶來成軍11年新舊歌曲精華，也首度獻唱經典抒情歌〈好好生活〉，全場大合唱，不少粉絲感動落淚，吉他手建龍自曝：「唱Solo時一度哽咽，但怕哭太醜馬上忍住，希望能彈出感情感動大家。」

粗大Band在宣傳新歌〈阿姨阿姨〉時，吉他手建龍加碼爆料，這首歌是主唱老盧獻給「一生摯愛」陳美鳳的「情書」，老盧笑稱：「沒錯！總有一天她會接收到的！美鳳姐我愛妳！」團員更爆料，老盧偏愛「姐姐」型成熟美女，對陳美鳳的喜愛程度，連她的狗狗名字都一清二楚，讓現場樂迷笑翻，也展現團員間的深厚默契與幽默感。

粗大Band也特別邀來新生代嘻哈創作歌手PIZZALI，高唱夯曲〈大薯〉，主唱老盧談及與PIZZALI的合作，表示：「在校園活動遇到他，覺得是個熱血純愛的大男生，彼此一見如故！」他透露兩人同屬龍，有種特別共鳴，希望〈在一起〉能有新樣貌，而PIZZALI的Remix版本「超炸」。

老盧也發揮「諧音哏」本色，送上樂團周邊飾品給PIZZALI，並開玩笑說：「這是我的粗鍊！」巧妙為PIZZALI新歌〈做我的初戀〉鋪梗，旋律一出，再度引起全場大合唱，為演唱會掀起最後一波高潮，畫上圓滿句點。