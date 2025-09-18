EXO伯賢來台特地買iPhone 17 Pro！釣出本人解答「必買關鍵原因」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星伯賢即將在週末來到台灣開唱，有趣的是，他訪台的期間也是全球注目iPhone 17開賣日，身為果迷的他，近日就被粉絲問到「有什麼原因一定要在台灣買嗎」，由於台灣的定價比他國都高，令粉絲百思不得其解。對此，他也說出一個讓所有果迷都信服的原因，笑翻所有人。

▲伯賢即將在週末來台，19日抵達剛好是iPhone 17開賣日，他會特地去買手機。（圖／翻攝自伯賢IG）



伯賢20、21日即將在林口體育館舉辦「Reverie」巡演，有趣的是，iPhone 17開賣之日他人正好在台灣，且打算首購日就獲得新機，但由於台灣定價比其他國家還高，有粉絲列出iPhone 17 Pro美國、日本、杜拜、韓國與台灣的美金定價比價，並在推特上好奇提問「伯賢，有什麼原因是你一定要在台灣買的理由嗎？」沒想到釣出伯賢本人回應。

▲伯賢來台特地買iPhone 17 Pro。（圖／ETtoday製圖／翻攝自伯賢X）



面對粉絲的疑惑，伯賢現身留言區：「恩..？19日那天抵達台灣，然後我想要馬上拍開箱影片。」身爲蘋果愛用者，此話一出為大批粉絲解惑，也有歌迷笑喊「這原因很合理」、「想第一天拿到手機好像確實沒差那幾千塊」、「很霸氣的原因」。

不過，也有粉絲分析台灣台灣定價雖較高，但有一項極佳優勢，台灣的iPhone在拍照時可以無聲，但韓國版就算調到靜音也會有強制快門聲，擁有該項優勢確實會讓粉絲想收藏。