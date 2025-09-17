許瑋甯產後復工「秀超仙美腿」　自爆育兒心聲：希望小孩覺得媽媽很辣

記者蕭采薇／台北報導

許瑋甯產後復工，馬上就接下日系品牌代言，以極佳狀態拍攝形象照。她17日出席活動時，笑說穿搭不會隨著當媽媽等身份而改變，「我還是希望小孩會覺得媽媽很辣。」

▲許瑋甯以代言人身份出席品牌活動，笑說要當辣媽。（圖／記者林敬旻攝）

許瑋甯更稱讚兒子絕對會向爸媽一樣，有時尚的審美，「他是喜歡看漂亮東西的孩子。」她透露兒子「很愛笑、很愛講話，會給我們回應，還會在唱歌時加入。」

▲許瑋甯產後復工，以絕佳狀態拍攝品牌形象照。（圖／記者林敬旻攝）



而她和邱澤也互相分配、分工合作，聊到老公，許瑋甯露出幸福的笑容說：「他是非常棒的隊友。」會後訪問中更表示：「能有很好的隊友，是我最幸運的事情。孩子出生後，我有更幸福的感覺，也覺得家庭更完整了。」她也對二胎計畫鬆口：「順其自然，但不排斥。」

▲許光漢、許瑋甯以代言人身份，出席日系品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

許瑋甯透露，邱澤私下也是喜歡叫休閒的穿搭，「簡單但不平凡」。她也會挑選一些男女共版的服裝，許瑋甯笑說：「夫妻裝我會比較不好意思穿出去，但會和老公共穿一件衣服。」

而邱澤日前為電影《女孩》遠赴威尼斯影展，片中他飾演不負責任的父親，與現實完全相反，許瑋甯笑說：「代表他戲演得很好。」言語間都是對老公的欣賞和驕傲。

▲邱澤在電影《女孩》飾演不負責任的父親，恰恰與現實完全相反。（圖／甲上提供）