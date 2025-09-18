《淒厲人師》鬧鬼地開拍！學生嚇到當場爆哭　BL男神Meen驚叫連連

記者蕭采薇／綜合報導

BL泰劇男神「Meen」尼措空卡瓊伯利叻（Nichakoon Khajornborirak）首度躍上大銀幕，攜手活躍於好萊塢的泰國女星 「Ying」芮塔彭安（Rhatha Phongam）在最新驚悚電影《淒厲人師》展開師生對決。Meen 這次挑戰與「鬼老師」正面交鋒，被迫在恐怖補習班中經歷一場宛如惡夢的考試煉獄。

▲BL泰劇新星「Meen」主演《淒厲人師》 ，勇敢調查詛咒真相。（圖／原創娛樂提供）

從2022年《為你著迷》一炮而紅，Meen以清新爽朗的形象廣受歡迎，在Instagram坐擁170萬粉絲，更曾在2024年來台舉辦粉絲見面會。此次是他首次主演電影，坦言：「一直以來都很想演鬼片！我從小就喜歡看恐怖片，也喜歡聽鬼故事。很高興這次如願以償。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

Meen在片中飾演高中學生貝斯，熱衷於拍抖音、經營自媒體，卻不被看重學業的母親理解。姊姊貝兒則是過度努力的資優生，為了考上醫學院，不惜簽下鬼教師補習班報名表，從此厄運纏身。

▲泰國女星「Ying」飾演鬼教師，恐怖演出嚇壞臨演學生。（圖／原創娛樂提供）

飾演「萬老師」的 Ying 則表示，自己本來已經不想再演恐怖片：「比起其他類型，演鬼片累多了！」此次卻在《淒厲人師》獲得全新發現。「飾演老師這樣的角色，只有單純地嚇人是不夠的。我相信所有老師的內心都有善意，希望學生更成長、更進步，所以即便是作為『惡魔』存在，也應該要帶有一部分『天使』的特質。」

▲《淒厲人師》揭泰國教育問題，升學壓力如同噩夢。（圖／原創娛樂提供）

在拍攝現場，Ying的演出甚至嚇哭了同場臨演學生，在導演喊卡後還是害怕地繼續哭泣。「我只好走過去抱抱他們，安慰他們已經結束了、沒事了。」幕前幕後皆完美詮釋出融合惡魔與天使的「淒厲人師」。導演班第通迪（Bhandit Thongdee）作為資深類型片編導，擅長在靈異驚悚敘事中回應社會問題。此次製作《淒厲人師》即探討了泰國教育現狀的高壓問題，並批判過度追求「成功」的迷思。

▲首次出演電影的Meen（左），表示自己一直都很想演鬼片。（圖／原創娛樂提供）

而為了強化鏡頭與表演的恐怖氛圍，拍攝場地甚至選在真正的「鬼地方」，駭人聽聞的校園傳說，讓當地人擔憂地向劇組反應：「你們真的要在這裡拍嗎？真的會遇到東西喔。」儘管在開拍前已請來法師舉行完整的鎮魂避煞「開鏡拜拜」儀式，演員們回憶起來還是心慌表示：現場總有毛毛的感覺，甚至忍不住念經祈禱。

▲《淒厲人師》選在鬧鬼地開拍，現場氛圍毛骨悚然。（圖／原創娛樂提供）

《淒厲人師》講述了一群受升學壓力所迫的高中生，為了順利通過考試，誤打誤撞簽下一份神祕報名表，從此被各種恐怖怪事糾纏，讀書讀到像「中邪」。為了自我拯救，他們決定挺身對抗鬼教師，並發現了一個駭人而哀傷的真相。電影將於9月26日在台上映。