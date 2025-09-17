兄弟抱怨被女友分手…張雁名一查才知「他劈腿在先」跳出當和事佬

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 傳承》劇情熱度持續攀升，讓收視也再度創下新高，全體平均收視1.25，劇中由張雁名飾演的江湖大哥「唐青河」也再度帥出新高度。

▲張雁名在《寶島西米樂 傳承》飾演江湖大哥「唐青河」。（圖／台視提供）

最新劇情來到，尹昭德因莫須有罪名被抓，老婆黃瑄求助無門，所幸「前男友」張雁名出手相助，幫忙洗清冤屈。張雁名將角色講義氣、重情重義的特質詮釋到位，加上本身帥氣外型，深受觀眾喜愛，更親切稱他「唐老大」。

觀眾被這充滿情義的劇情感動，紛紛在社群上留言讚嘆「情義無價的唐老大」、「青河一出手，禍首抓到手」，更有粉絲大讚「唐先生越來越帥了！」張雁名表示，角色唐青河朋友來自五湖四海，但其實自己私下朋友不多，甚至自認有些「孤僻」。

▲張雁名在《寶島西米樂 傳承》飾演江湖大哥「唐青河」。（圖／台視提供）

張雁名坦言，能跟自己成為好友的感情一定非常好，而他個性也像角色一樣，願意為好友兩肋插刀，不過也有最後底線，就是「不借錢」，因為他深信朋友只要扯到金錢，最後一定會影響雙方的感情。

對此，張雁名進一步表示，若自己朋友蒙受不白之冤或遇到類似問題，一定會先查清楚事情的來龍去脈，並盡可能解決，但是非對錯還是必須分個清楚。他分享，之前朋友跟他訴苦自己被分手覺得很冤枉，他還先啟動調查，後來才發現是朋友劈腿在先，才讓女方執意分開。





▲張雁名在《寶島西米樂 傳承》飾演江湖大哥「唐青河」。（圖／台視提供）

於是，張雁名當起公道伯，直呼「我沒偏袒他，要他立刻去認錯，不然朋友也不用當了，最後他們也因為我的幫忙後來和好了。」劇中他為了黃瑄飾演的「曉蘭」不惜以命相搏，展現江湖大哥的霸氣。張雁名拍攝過程也被角色的義氣感動，最難忘劇本裡有一句「我唐青河，一定保你們一家團圓」，他直言，這種把心愛的人性命看得比自己還重的精神，不是每個人在現實生活中都能做到，因此自己也深受感動。

▲張雁名在《寶島西米樂 傳承》飾演江湖大哥「唐青河」。（圖／台視提供）

《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。緯來戲劇台週一至週五晚間5-7點播出，敬請準時鎖定。