《大嘻哈》阿夫成功嶺受訓「甜告白女友」！　每天收訊息感動吐心聲

參加過兩季《大嘻哈時代》的人氣歌手阿夫（林聖夫）首次參加實境節目，在台視《九條好漢在一班》高唱從軍樂，他在節目中隨身攜帶小筆記本，紀錄自己的心情，在「放手機」環節時，透過電話大方跟女友告白，「我真的很想你！我好愛你！」，被網友誇很MAN。

▲阿夫踏入成功嶺受訓。（圖／台視提供）

阿夫不排斥再次當兵，唯一擔心的是怕跟鄰兵處不好，也怕換了環境會影響睡眠，第一次參加實境節目，他花了一周才適應節目拍攝節奏，他在節目中習慣拿著筆記本記東西，令人好奇上面寫些什麼？他說：「記的是心情，我有時候腦袋會想很多東西，特別的事我會先丟筆記本，也許哪天就變成寫歌的靈感。」

▲阿夫每天記錄當兵日常。（圖／台視提供）

阿夫是饒舌歌手，個性real，當兵時手機一律沒收，好不容易到了放手機的時間，他也忍不住跟女友告白，「我真的很想你！我好愛你！」他感性地說：「因為手機一打開，看到女友每天都傳訊息給我，說她很想我，報告她每天的行程，那一刻真的滿感動的。」女友後來看到他在節目中的表現，誇他表現不錯，但也提醒他，頭髮愈來愈少，小心有禿頭危機，阿夫也坦言自己從5年前開始會掉頭髮，但他屬於「不見棺材不吃藥」類型，現在會開始注重護髮。

▲阿夫告白女友。（圖／台視提供）