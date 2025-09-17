搭小黃「司機一舉動超NG」！蔡阿嘎PO照抱怨：點頭到反胃 網一面倒

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，他16日罕見在社群網站上傳一張搭計程車的照片說：「對，這是難得的抱怨文。」

▲蔡阿嘎難得抱怨。（圖／翻攝自Threads／yga0721）



蔡阿嘎有感而發地說，針對「很多人開車愛在那邊大腳踩油門、大腳踩煞車的」，他覺得完全不帥，「完全不顧車上其他人的乘車舒適度，坐個車在那邊一直點頭點頭點到反胃，我不是關公，不需要這麼有料。」

由於蔡阿嘎是容易暈車的體質，因此，每當遇到這樣的計程車司機，他都很想跟對方說「給你錢！拜託換我開」，幽默語氣中透出無奈，引起不少網友共鳴。

▲▼蔡阿嘎不認同急踩油門和煞車的司機。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）



最後，蔡阿嘎也自信表示，「嘎哥是連停紅綠燈都要很smooth！有在追求車子停下來的瞬間，要完全沒有點頭頓挫感～這樣才帥」，此話讓不少粉絲都相當認同。

蔡阿嘎Threads全文：

對這是難得的抱怨文

沒有針對誰，是針對很多人 開車愛在那邊大腳踩油門、大腳踩煞車的，真的一點都不帥！完全不顧車上其他人的乘車舒適度，坐個車在那邊一直點頭點頭點到反胃，我不是關公，不需要這麼有料。 易暈車體質每次坐到這種計程車，都好想跟司機說：給你錢！拜託換我開？ 嘎哥是連停紅綠燈都要很smooth！有在追求車子停下來的瞬間，要完全沒有點頭頓挫感～這樣才帥