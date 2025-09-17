《偶然發現的一天》柳在伊結婚了！　帥尪是穩交多年圈外人

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員柳在伊曾在電視劇《Andante》與EXO成員Kai合作飾演「兄妹」角色的，傳出即將升格人妻的好消息！

▲▼柳在伊要結婚了。（圖／翻攝自Instagram／__ujayy）



據韓媒《Sports Seoul》17日報導，柳在伊將於10月3日在首爾某地與交往多年的圈外男友步入婚姻殿堂，兩人多年來相互信任、培養感情，最終決定攜手共度人生。

柳在伊畢業於首爾藝術大學戲劇系，2016年透過電視劇《Master—麵條之神》正式出道，隔年在《Andante》中化身活潑開朗的高中生李詩英，與Kai展現自然又默契十足的「兄妹化學反應」，當時就被讚演技細膩，不像新人。

接著，柳在伊在人氣劇《偶然發現的一天》中飾演神秘轉學生金秀香，詮釋與前作截然不同的角色，展現驚喜的轉型演技。除此之外，她也挑戰大銀幕，出演《美麗人生》以及《實習刑警吳見識》，逐步拓展表演光譜。

2022年，她將藝名由「李藝賢」改為「柳在伊」，並簽入Soo Company。當時經紀公司表示：「柳在伊擁有穩定的演技與無限潛力，我們將透過完善的經紀支援，幫助她取得更大成長，也希望外界給予更多關注與期待。」