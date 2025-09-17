小鬼驟逝5年…Junior喝醉狂喊「我要去找他」！妻心疼：他真的很想你

記者潘慧中／綜合報導

小鬼（黃鴻升）2020年因心因性休克不幸去世，享年36歲，16日適逢逝世5周年，友人們都用不同方式懷念他。其中，林萱瑜坦言，老公Junior（韓宜邦）有時喝多了會脫口「我要去找他了」，讓她頓時不知如何是好。

▲Junior不時會上山看小鬼。（圖／翻攝自Instagram／kininii ）



林萱瑜17日凌晨在社群網站有感而發地說，小鬼不知不覺已經離世5年，而她也和Junior在一起快5年了，「手機裡有一些不同時期我陪他去找你的照片。」

▲Junior曾脫口要去找小鬼。（圖／翻攝自Instagram／kininii ）



回憶起和Junior交往的前兩年，對方一提到小鬼就會笑說「一定是他安排妳來我身邊的」，但最讓林萱瑜不知道該怎麼辦的是，當對方一喝多就會說「妳要原諒我，我要去找他了」。

▲Junior依然相當思念小鬼。（圖／翻攝自Instagram／juniorz_harn）



幸好現在已經有了變化，林萱瑜隔空對小鬼說「放心～你二哥這幾年終於不會對我講這種不負責任的恐怖言論了」，因為她知道老公只是很想念這位好朋友。