作家H「163張性事細節」遭公開！控訴陳珮甄結伴霸凌　丟千人群組嘲笑

作家H（陳鴻儀）去年和曾是北市迪化街名門媳婦的陳珮甄分手後，兩人多次隔空互槓，頻頻鬧上新聞版面，甚至到法院提告。作家H向本刊獨家控訴，陳珮甄提供多達163張、他們交往期間的私人對話截圖給網紅「絞肉機女神」，其中更包含性事相關細節，讓作家H因攝護腺癌手術後的副作用、導致房事無力之事，被該網紅發布在近千人的群組內公開嘲笑，目前他已委託律師對陳珮甄和絞肉機女神提告。

作家H表示，自己近期遭遇網路性騷擾與霸凌，導致憂鬱症加劇並關閉所有臉書帳號。事件起於今年6月，「陳珮甄把我跟她的（私訊）截圖外流，包括提到生殖器的對話，以及在絞肉機女神的群組內唱A歌霸凌我。」截圖中可見，網紅「絞肉機女神」在群組發言說：「阿甄愛上了阿強，在沒有雞雞的夜晚。」

▲網友提供「絞肉機女神」在群組中大肆討論作家H房事的截圖。（讀者提供）

對話傳群組 公開羞辱

絞肉機女神甚至把和陳珮甄的對話傳到群組，內容是陳珮甄抱怨：「他很傲慢在那方面，試圖用其他方式取代老二，但我對情緒很敏感，他那種碰觸我的方法不是取悅，是要我臣服，我根本無法進入狀況。」

對此，作家H痛訴，「對於一個攝護腺癌末期患者，因手術拿掉攝護腺，卻還要被人嘲笑性器官與其功能，除了讓我憂鬱症加劇，也對社會造成不健康的影響！」

▲陳珮甄在社群拍攝短影音，營造心靈作家的形象。（翻攝自陳珮甄IG）

婚宴後分手 打法律戰

作家H與陳珮甄於前年7月開始交往，去年2月求婚並舉行婚宴，但未登記，最後分手收場，而雙方關係惡化始於今年3月底。當時陳珮甄因不滿作家H揭露她於文策院擔任講師期間私下接案，而提出妨害名譽告訴，6月時作家H預定上偵查庭前夕，陳珮甄即聯合絞肉機女神發動輿論攻擊。

▲作家H（右）和陳珮甄（左）辦完婚宴不久就宣布分手。（翻攝自作家H IG）

作家H表示，自己已經對陳珮甄和絞肉機女神提告，沒想到陳珮甄至警局做筆錄時，卻將絞肉機女神唱歌提到的「雞雞」硬拗成遊戲結束的「GG」意涵。雖然該群組內的相關留言已被絞肉機女神收回，但有網友找出之前的截圖直接打臉，作家H也全部蒐證交給警方。之後作家H還會向台北市政府社會局申訴，9月中旬將到北市府開性平會議，陳述經過。

▲陳珮甄發文稱遭作家H控告，已去警局做筆錄。（翻攝自陳珮甄IG）

▲今年3月，陳珮甄提告作家H加重誹謗罪。（翻攝自陳珮甄IG）

▲陳珮甄曾是北市迪化街名門媳婦，但上段婚姻以離婚收場。（翻攝自陳珮甄IG）

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



