全恩菲駁換三次公司！　痛揭工作困境：為什麼路變這麼艱難？

記者王靖淳／綜合報導

韓籍啦啦隊女神全恩菲過去曾是女團「ANS」的成員，後來轉戰韓職起亞虎，成為李多慧、李雅英、李珠珢等人的學妹。平時會透過社群記錄日常的她，今（16）日在Threads連發兩篇長文，駁斥換了三次公司的謠言，同時也重申自己想繼續跳啦啦隊的想法。

▲全恩菲。（圖／翻攝自Instagram／_j.eunb）

▲全恩菲。（圖／翻攝自Instagram／_j.eunb）

全恩菲揭露自己近期因不實謠言，而導致在台工作陷入困境的辛酸。她在文中悲傷地表示：「為什麼那些莫名其妙的話，會讓我在這裡工作的路變得這麼艱難，我真的不明白。」她坦言，太多的言論真的讓她感到很辛苦，甚至讓她有些難過。她也向外界懇求：「拜託不要因為那些話奪走我珍貴的機會，我真的很渴望。」

關於外傳換了三次公司的說法，全恩菲強調完全不是事實。她解釋，自己只是照約定去做，甚至還一個人多付出、自己去了解並完成所有事情，「這些問題根本不是因為我造成的，這點我可以很坦然地說。」為了證明自己想留在台灣發展的決心，她更反問：「如果真的是我一直在換、不想做下去，那我早就回韓國了吧，但我現在不是好好住在台灣嗎？」

▲全恩菲。（圖／翻攝自Instagram／_j.eunb）

▲全恩菲發布長文。（圖／翻攝自Threads／_j.eunb）

全恩菲也再次重申對啦啦隊的熱情，「我個人從一開始到現在，一直都在表達我想繼續做啦啦隊。」她解釋，自己先前之所以沒有對外明確表達個人意願，是因為有公司的計畫，「而我也同意，所以才會小心謹慎地跟著走」。這也正是為何，她會在前幾天的貼文中，寫下「第一次表達自己真正的心意。」

