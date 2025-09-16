奧斯卡電影巨星勞勃瑞福過世！　最後露臉《復仇者聯盟》成絕響

記者蔡宜芳／綜合報導

美國電影巨星兼導演勞勃瑞福（Robert Redford）縱橫好萊塢超過60年，曾榮獲五座金球獎、美國演員工會終身成就獎、甘迺迪中心榮譽獎，以及美國總統自由勳章、奧斯卡金像獎等殊榮。他在16日被證實於猶他州的家中辭世，享壽89歲。

▲勞勃瑞福在16日被證實過世。（圖／路透）

勞勃瑞福在2018年以電影《老人與槍》作為演員生涯的最後一部作品，正式宣布息影，不過，他在隔年的《復仇者聯盟：終局之戰》中仍露臉，飾演前任神盾局局長亞歷山大皮爾斯。根據《紐約時報》報導，經紀公司Rogers & Cowan PMK執行長透露，勞勃瑞福是在睡夢中安詳離世，而具體死因則未公布。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勞勃瑞福曾獲美國總統自由勳章。（圖／路透）

勞勃瑞福以《往日情懷》（The Way We Were）、《裸足佳偶》（Barefoot in the Park）等作品俘獲觀眾的心，也曾執導《凡夫俗子》（Ordinary People）、《益智遊戲》（Quiz Show）等複雜人性劇，並創辦「日舞影展」（Sundance Institute），大力推動獨立電影的發展。

勞勃瑞福最經典的代表作包括《虎豹小霸王》（Butch Cassidy and the Sundance Kid）、《刺激》（The Sting）、《大陰謀》（All the President’s Men）、《天生好手》（The Natural）、《遠離非洲》（Out of Africa）等。他曾於2019年接受《Collider》訪問時表示：「當演員的想法就是一種自由。你能夠成為別人，並且從周遭的人身上汲取靈感。」

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！