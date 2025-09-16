楊謹華得知入圍當下只穿泳衣！　揭與「金鐘宿敵」柯佳嬿私下關係

記者黃庠棻／台北報導

第60屆金鐘獎由三立電視台擔綱典禮製播，將於10月17日及18日於台北流行音樂中心盛大舉行，昨（16）日公開入圍名單，戲劇類最佳女主角堪稱死亡之組，包含《影后》楊謹華、謝盈萱、林廷憶、《The Outlaw Doctor 化外之醫》張鈞甯、《童話故事下集》柯佳嬿與《太太太厲害》的曾沛慈。

▲楊謹華出席代言記者會。（圖／記者徐文彬攝）

楊謹華今（16）日出席美食平台外送活動，擔任品牌年度代言人，活動上公開她特地拍攝的最新廣告，影片中她本想透過平台點「贏」的外送，卻沒想到引發一連串意外，現實生活中她在昨天才入圍本屆金鐘獎影后，廣告內容跟實際生活產生逗趣的關聯。

才剛入圍金鐘獎戲劇類最佳女主角，楊謹華透露得知當下自己正在泳池，原來她跟老公早就約好要一起去游泳，丈夫接到公司打來的視訊電話，得知她被提名的消息，夫妻倆都相當開心、興奮，她笑說當下還沒下水，還穿著連身泳衣，中午甚至吃了牛肉麵與田螺。

至於再度與柯佳嬿競爭同一個獎項，楊謹華調皮地指著現在記者說道「你們都說我們是宿敵」，她強調兩人「是緣分不是宿敵」，更透露雙方私底下都會傳訊息，有很多共同朋友，甚至直接爆料對方昨天傳訊恭喜時甚至提出吃飯邀約，慶祝兩人又一起入圍。

對此，楊謹華表示跟柯佳嬿並沒有聊過「宿敵」一事，但坦言自己知道雙方粉絲會在網路上吵架，坦言「好像會造成網路上大家的不便」，強調「但這不是我們兩個想看到的」，也表示自己上網偶爾會看到雙方粉絲開票，呼籲「希望大家理性一點」。