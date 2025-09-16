周興哲嚇到哭了！　2歲女兒突痙攣、翻白眼...緊急叫護車送醫

▲周興哲擔任陽光基金會代言人。（圖／記者林敬旻攝）



記者翁子涵／台北報導

周興哲今（16日）出席「給我力量！守護燒傷顏損兒勇敢飛」活動，現場也貼心準備禮物送給陽光孩子們，並呼籲社會大眾一同加入支持行列，給予陽光孩童理解與友善，身為二寶爸的他，也特別感同身受，周興哲分享2、3個月前，女兒也突然熱痙攣翻白眼，緊急送醫治療的驚險過程。

▲▼周興哲分享女兒送醫驚魂記。（圖／記者林敬旻攝）



周興哲表示有次晚上9點，女兒因玫瑰疹高燒39度以上，體溫過高引發熱痙攣，更出現翻白眼狀況，讓他當場嚇傻叫救護車：「很恐怖，從沒想過救護車會在我房間的場景，看了小孩那樣子，真的嚇死。」剛好小姨子在家，便陪他女兒搭上救護車送醫，他則叫車前往，眼見女兒痛苦的模樣，周興哲也忍不住心疼落淚。

恰巧老婆當晚也感冒在醫院就診，讓他崩潰直呼：「我想說是怎麼了，怎麼大家都在醫院。」所幸醫生解釋，兩歲以下幼兒抽筋送醫很常見，之後都恢復正常，五歲前可能還會再發生，之後多觀察即可，老婆也貼心陪女兒留院觀察一天，讓周興哲能回家休息，讓他直呼：「老婆真的很貼心！」

小巨蛋演唱會進入倒數，身為兩個孩子的爸，周興哲坦言時間管理非常辛苦，除了陪女兒吃早餐、接送上下課，晚上還會編故事給女兒聽，再抓緊空檔去健身，提到演唱會，他預告會有全新的服裝造型和歌曲編排，至於會否有嘉賓？周興哲則賣關子表示：「是驚喜！」要粉絲拭目以待。

