曾莞婷出道27年「每年只能在電視前鼓掌」！首入圍金鐘哭爆：漫長到撐不下去

記者潘慧中／綜合報導

曾莞婷在《影后》飾演傲嬌女演員「潘茵茵」，精湛演技再度讓網友眼睛為之一亮，15日也因此入圍金鐘戲劇節目女配角獎。對此，她16日感慨地說：「每年都只能在電視前面為大家鼓掌，這次我可以親自坐在台下，大聲告訴人家我是入圍者，金鐘60我來了！」

▲曾莞婷出道27年首度入圍金鐘戲劇節目女配角獎。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）



回顧自己在演藝圈一路走來的心境，曾莞婷有感而發地說，「27年是好漫長的數字，漫長到會讓人有點撐不下去，也不知道自己的堅持是否正確。」然而，每當看見自己在螢幕上的表現，她依舊能感受到初衷，「我想我是喜歡演戲並熱愛當演員的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對入圍肯定，曾莞婷強調這份榮耀不只是屬於自己，更想傳達鼓勵與力量，「雖然只是入圍，但給所有敢做夢的女孩一個希望，沒有人可以看不起你，只有你自己可以決定你自己變成什麼樣的人～」，字字真摯，展現出她對表演的熱愛與堅持。

▲▼曾莞婷在《影后》飾演潘茵茵。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）



曾莞婷在留言區激動地說「我真的哭爆」，很開心今年終於能以入圍者的身分參加頒獎典禮，「潘茵茵我愛你！當我看到腳本的第一眼我就知道你是我的！」

曾莞婷IG全文：

27年是好漫長的數字，漫長到會讓人有點撐不下去，也不知道自己的堅持是否正確，但我只知道當我看著螢幕中的自己，會傻傻的跟著笑、跟著哭、跟著再經歷一次當下的一切，我想我是喜歡演戲並熱愛當演員的，雖然只是入圍，但給所有敢做夢的女孩一個希望，沒有人可以看不起你，只有你自己可以決定你自己變成什麼樣的人～

每年都只能在電視前面為大家鼓掌，這次我可以親自坐在台下，大聲告訴人家我是入圍者，金鐘60我來了～

潘茵茵我愛你！當我看到腳本的第一眼我就知道你是我的！