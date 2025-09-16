正妹YTR遭韓男暴打首露面！狼狽全身傷現狀曝光　公開當晚完整對話

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber劉力穎擁有46萬訂閱人數，主要拍攝在韓生活和美妝等生活影片，透露日前在韓國因拒絕陌生男子搭訕而被暴打，16日凌晨拍片還原事情原貌，並公開身上傷勢，不只手腳上布滿瘀青，手的大小拇指還因骨折無法彎曲，警方僅口頭安撫她，並未調閱現場監視器，讓她感到十分無助。

事發當晚劉力穎與2名女性友人在弘大某店家門口討論接下來要去哪裡續攤，遭到2名韓男搭訕，其中一人開始做出不當的肢體接觸，包括搭肩、摸頭等騷擾行為，當她明確拒絕並表示「請不要再打擾我們了」，對方不僅未停手，反而朝她兩度比中指，她被惹火反嗆：「西八（韓文的髒話），你有種的話再做一次試試！」

此時韓男就出手朝劉力穎臉上用力拍了下，她再嗆：「你有種再打一次！雞雞那麼小才只敢動手打人嗎？」她坦言自己的確有錯在先，但不認為女生被欺負時，應該摸摸鼻子自認倒楣離開，加上當時周圍人多，才會憤而反擊，雙方因而爆發肢體衝突。

劉力穎在影片中公開手部及腳上的瘀青，連大小拇指都被打到骨折無法彎曲，當時路人原本想協助報警，卻在發現她是外籍人士後而放棄，無奈之下，她最後自己打112報警，警察到場後僅口頭安撫她：「這種情況在韓國很常見。」要她回家休息，並未調閱現場監視器，也未告知進一步處理方式，讓她相當傻眼。

劉力穎在影片中提到，因擔心同行友人的工作簽證問題，選擇讓朋友先行離開，強調當時一行人都穿一般上衣和牛仔褲，沒有裸露，斥責不該檢討受害者。事後她決定隔天前往醫院驗傷，並準備再赴警局報案，不希望事件就此結束，但她表示並不會因此討厭韓國，這次算是特例，住在韓國的8年來還是受到很多好人幫助，不該因此以偏概全。