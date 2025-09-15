坂口健太郎爆劈腿「不去釜山影展了」！　臨時取消原因曝光

記者王靖淳／綜合報導

日本男星坂口健太郎被爆出交往大3歲的化妝師女友多年，但過程中卻劈腿日本女星永野芽郁，三角關係引發外界關注。原本他將在9月18日參加釜山國際影展，結果官方今（15）日突然發布聲明宣布活動取消，消息一出，再度掀起討論。

▲坂口健太郎。（圖／翻攝自Instagram／sakaguchikentaro）

綜合日媒報導，坂口健太郎與渡邊謙，原本要一起出席釜山國際影展，為其主演的新片《盤上的向日葵》舉行首映會，不料，影展官方今（15）日無預警宣布：「我們很遺憾地通知您，由於一位嘉賓的情況，電影《盤上的向日葵》的發布會不可避免地被取消。」雖然官方並未透露是哪位嘉賓出狀況，但外界都猜測，指的應該是最近爆出劈腿疑雲的坂口健太郎。

▲永野芽郁（圖左）被爆出介入坂口健太郎與現任的感情。（圖／翻攝自Instagram／sakaguchikentaro）

事實上，坂口健太郎與永野芽郁在2015年因拍戲結識，隔年男方爆出和女星高畑充希交往。根據日媒《週刊文春》報導，坂口與永野在2022年於一場餐會上重逢，此後關係逐漸變親密。不過，坂口健太郎在去年春天向化妝師女友承認劈腿，永野芽郁也因此收到正宮的電話警告，兩人的關係就此劃上句點。此前，永野透過經紀公司承認曾與坂口交往，但並不知道男方有女友。而坂口的老闆則表示，目前坂口已斷開化妝師女友，也搬離同居的公寓。