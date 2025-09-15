《影后》黃迪揚入圍金鐘…爆笑反應曝！曾莞婷「躲韓國」哭到現在

記者黃庠棻／台北報導

第60屆金鐘獎入圍名單今（15）日公布，今年台劇表現亮眼，《影后》、《聽海湧》、《星空下的黑潮島嶼》、《化外之醫》等作品都入圍多項大獎，在網路上掀起討論。

在《影后》中飾演王牌經紀人「壁虎」的黃迪揚，憑藉這個角色入圍戲劇節目男配角獎，他同時也以《選物家》入圍迷你劇集（電視電影）男主角獎，雙蛋黃提名讓他激動以11個「啊」回覆，更為《影后》入圍的女主角、女配角獎感到激動，直呼「神仙打架的形容詞已經不夠用了」、「真的（開心到）吐出來」，可愛的反應跟劇中角色一樣。

而黃迪揚這一次不僅雙蛋黃入圍，他還將與黃鐙輝一同主持戲劇類金鐘獎的星光大道，他笑說「緊張到不知道怎麼緊張了，要開始做功課了」，對於奪獎他保持平常心，說道「不期不待、不受傷害」，更喊話「我加油」。

曾莞婷憑藉《影后》入圍戲劇節目女配角獎，坦言自己從知道入圍那一刻就哭到現在，直呼「沒有辦法平復也不敢相信真的是真的，直到來自四面八方的祝福，我開始有點真實感，因為不敢面對特地都躲到韓國了，沒想到這次真的被看到了，很感謝評審們給我的肯定，能夠以這個角色被看見，對我來說是一種很大的鼓勵。」

對此，曾莞婷強調「拍戲的過程裡，我一直提醒自己，不只是演一個角色，而是把她的生命、情感與掙扎，真實地傳達給觀眾。能夠被大家感受到，我覺得非常幸福。」更提到「謝謝劇組，謝謝導演對我的信任，謝謝所有辛苦的工作人員，因為有你們在背後付出，我才能安心在鏡頭前專心演出。還要感謝我的家人、朋友，還有一路支持我的觀眾，你們的鼓勵，是我繼續努力的力量。」

以《死了一個娛樂女記者之後》入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎的林予晞則透露，自己在收到入圍喜訊當下，正在錄製的實境節目訪，她激動落淚到梳化老師一直幫忙補妝，還對她喊話「別哭了」，她感性表示「一部很難得以女性工作者出發的戲劇，也是很多媒體從業人員的辛苦談，很開心大家可以透過這部戲看到幕後的勞動過程！」

以BL劇《看見愛》入圍「金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎」的金雲，在片中飾演聾人看護紹朋，他原本在線上看直播，一直到結束都沒聽到自己名字，心想「啊～沒關係，平常心」，沒想到接到公司電話通知他入圍新人獎，瞬間紅了眼眶。

金雲馬上致電給媽媽與奶奶，表示我的心情好像坐雲霄飛車，家人原來是想安慰我，後來知道也超開心，說我的努力有被看見。」他更表示「沒有想到第一次拍戲就可以獲得入圍的肯定，所以聽到時眼眶有點紅紅的，覺得『哇哇～努力有被看見一點點了！』爺爺過世給我很大的影響，在拍戲上有很大的差異和幫助，是他給我的最後一份禮物。這次能夠入圍，很感謝劇組、導演、編劇、夥伴和公司，以及粉絲，我會抱著平常心參加金鐘獎，希望不要太緊張。」

以《妮波自由式》入圍戲劇節目男配角獎的莊凱勛，得知喜訊當下正在趕拍戲，忙到忘了今天是入圍名單公布日，直到導演喊卡時，有工作人員來跟他恭喜，他還一臉茫然問恭喜什麼，開心表示「感謝全程參與及幫忙的LGBTQ，榮耀歸於大家，也謝謝評審們的肯定。」

首次入圍金鐘獎就入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎的韓寧，感性說道「人生第一次入圍是以《樹冠羞避》這個作品，而且是跟我的好朋友張均瑜導演一起，真的非常非常開心！因為在外面工作，看到碧蓮阿嬤和可欣也一起入圍的時候，我忍不住直接尖叫出來，實在太開心了，這個作品真的很棒，是我很愛很愛的人們一起創造出來的，謝謝評審們的肯定！」

被評審點名「激起熟女們戀愛感」的柯叔元，靠著《阿榮與阿玉》入圍戲劇節目男主角獎，他感性表示「真的很意外，我今年又入圍了最佳男主角，真的覺得自己非常非常非常的幸運，受到上天的眷顧，也受到大家的幫助，沒有映畫傳播，沒有東森超視沒有華視，沒有台前幕後所有的演職工作人員，我是不可能入圍的。」

以《誰是被害者：第二季》入圍迷你劇集（電視電影）女配角獎的李沐表示「謝謝誰是被害者1&2的夥伴們，能夠扮演曉孟兩次對我來說是神奇又幸運的事情，看著她的成長我也看見了自己的成長。 完全沒有想過有機會能和曉孟一起再次挑戰敲鐘，上一次是忐忑不已，這次會帶著一顆平常心享受典禮！」

《X！又是星期一》由阿Ken執導，他也一舉入圍金鐘獎戲劇節目導演獎，開心表示「謝謝鏡文學，謝謝X！又是星期一幕後團隊」；入圍戲劇節目男主角獎的范少勳則說道「好開心可以和導演以及馬哥一起入圍，嘗試了不一樣的表演方式，謝謝劇組所有工作人員和演員，讚啦又是星期一」；入圍戲劇節目男配角獎的馬力歐直呼「平常心，還是一句老話 『沒有奢望，就不會失望』」。

《我的意外室友》雙雙獲得迷你劇集（電視電影）男主角獎與女主角提名，嚴正嵐表示「得知入圍後有帶剛下課的兒子一起去吃小蛋糕，慶祝小班上課順利還有驚喜入圍，一直到現在想到《我的意外室友》的拍攝過程都還是很開心，非常幸福能夠參與其中，也感謝評審對我們的肯定，期待金鐘那天再和大家相聚！」

姚淳耀則說道「很感謝團隊、伯豪導演、駿傑導演、熊賀住的大家！！謝謝編劇寫了青銀共居的題材，能身在這感人故事，真的是人生中的美好意外，聽到這消息真的是很大的鼓勵！謝謝金鐘60！我的意外室友真的很意外真的很好看。」

