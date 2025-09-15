超狂！《夜市王》金鐘最大贏家「入圍5獎項」　Lulu感動到哭了

記者孟育民／台北報導

第60屆金鐘獎入圍名單於今（15日）正式公布，緯來原創《夜市王》大放異彩，入圍金鐘獎綜藝節目獎、綜藝節目主持人獎、節目類美術設計獎、節目類剪輯獎、節目類節目創新獎多項大獎肯定。主持人Lulu收到消息第一時間感動哭了，阿達也分享聽到《夜市王》入圍消息：「很開心啊啊啊」、美麗本人表示：「入圍很開心能得獎更開心！」

▲《夜市王》一口氣入圍金鐘5獎項。（圖／緯來提供）

《夜市王》評審Alizabeth娘娘也興奮說：「沒想到有一天自己會參與得到金鐘獎肯定的節目，好爽，好興奮，我要去準備紅毯禮服了！」，韓勾ㄟ金針菇則感謝觀眾朋友一直以來的支持，以及團隊每一位成員的努力：「入圍對我們來說，就像是夜市的地瓜球，再小也會一直膨脹下去！」導演李伯恩也回應：「感謝所有參賽的夜市，感謝所有喜歡夜市的民眾，感謝所有支持夜市王的觀眾，買好食物看夜市王拿下金鐘獎吧！」

▲Lulu感動發聲。（圖／緯來提供）



《夜市王》以台灣夜市文化為核心，結合美食、娛樂與人情味，打造出極具在地特色又兼具國際視野的綜藝節目。本次多項入圍，不僅肯定了緯來在原創內容上的深耕，也凸顯製作團隊在各項專業領域的傑出表現，緯來電視網也將持續投入優質原創，推出更多兼具娛樂性與文化價值的節目，與觀眾一同分享台灣最獨特的魅力。