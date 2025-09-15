玉兔懷二寶累壞「越來越不能走」　倒數2月卸貨吐真實心聲

記者王靖淳／綜合報導

女星玉兔（鄭如吟）2022年和導演Howard結婚，同年底生下兒子姆姆，今年5月驚喜宣布懷二寶，事後透露寶寶性別是女生。目前懷胎倒數2個多月就要生產的她，今（15）日在IG發文分享多張全身近照，同時也直言：「現在越來越不能走。」

▲玉兔分享懷孕生活。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

隨著產期將近，玉兔的身體也開始出現了變化，今（15）日她發文分享懷孕後期的真實心聲，坦言：「現在越來越不能走」，體力明顯大不如前。她更以逛美式賣場為例，表示自己累到看到椅子就想要坐下來，並幽默地向賣場道謝：「好感謝現場有好多試坐的展示品。」

▲玉兔倒數兩個多月卸貨。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

除了體力下滑，讓玉兔感到力不從心的，還有大兒子姆姆日漸旺盛的精力。她透露現在姆姆跑得越來越快，已到了讓她跟不上的程度，每當出門她都只能在後面跟著。然而，她表示，自己也因此捕捉到許多感人畫面，其中最讓她感動的，便是看著老公與兒子手牽手的背影，甚至為此一度溼了眼眶，「雖然日子遇到許多的難題，重要的是能一起度過。」