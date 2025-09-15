小S證實出席金鐘獎！入圍淚吐「想打給大S」：節目是我姊姊鼓勵我做的

記者孟育民／台北報導

第60屆金鐘獎今（15日）公布入圍名單，其中小S雖然因為大S無限期停工中，不過和派翠克主持的《小姐不熙娣》稍早再度入圍綜藝節目主持人獎。如今再度入圍獎項，將和吳宗憲、徐乃麟、曾國城、阿KEN、Lulu等人角逐，相當激烈。對此小S稍早證實會出席典禮，更激動地說：「很感動，很想打給我姐跟她說這個好消息。」一席話讓人看了鼻酸。

▲小S證實會出席金鐘獎。（圖／翻攝自Facebook／小S）

事實上，當小S在面臨演藝事業低谷時，都是大S鼓勵她出來做節目，先前B2更透露《小姐不熙娣》是由大S命名，當時大S跟他說「B2，我想到節目名稱了！她叫熙娣，我們來取一個叫什麼不熙娣，就是諧音不吸地，代表現代女生還是可以有自己的想法，不是結婚了只能掃地帶孩子。」如今節目入圍金鐘獎，想必對小S而言格外有意義。

▲小S徐熙娣、派翠克。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

小S先前才傳出有望在金鐘獎復出，她稍早證實會出席典禮，「我會去，因爲這個節目是我姊姊鼓勵我做的，節目名稱也是她想的，所以不管有沒有得獎，就算只是坐在那邊，我都想讓大家想起來，我姊姊曾經是這麼鼓勵我，跟這麼有創意，所以我會去。」

派翠克稍早也回應：「剛剛其實在玩寶可夢，結果手機訊息突然狂響，打開滿滿的恭喜，不知道為什麼除了興奮以外其實更多的是滿滿的欣慰感，開心又感動。看到的第一時間馬上傳訊息給S姐，因為我真的好想她，她又傳了那個奇怪的比讚貼圖，真好～還得是我姐。」