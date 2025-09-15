楊謹華、柯佳嬿「3度對決」爭視后！　隔5年再戰金鐘女主角獎

記者劉宜庭／綜合報導

第60屆電視金鐘獎入圍名單於今日公布，今年的戲劇類獎項競爭依舊激烈，其中最引人矚目的，莫過於「戲劇節目女主角獎」再度上演的宿命對決。實力派演員楊謹華與柯佳嬿，在暌違5年後，將第三度於金鐘殿堂上正面交鋒，爭奪視后寶座，為本屆金鐘獎掀起最大話題。

▲楊謹華、柯佳嬿3度對決金鐘獎女主角獎。（圖／ETtoday資料照）

本屆金鐘獎頒獎典禮將於10月17日（綜藝類）及18日（戲劇類）晚間，於台北流行音樂中心盛大舉行。在戲劇類女主角的入圍名單中，楊謹華憑藉在年度大戲《影后》中層次豐富的精湛演出獲得提名，而柯佳嬿也以喜劇《童話故事下集》演出婚姻真實面雙雙入圍，兩人將再次一決高下。

▲第60屆金鐘獎女主角獎入圍名單。（圖／記者葉文正攝）



回顧兩人的「金鐘情仇」，這已是她們第三次爭奪同一獎項。第一次是在2016年第51屆金鐘獎，當時楊謹華以《一把青》中溫婉堅毅的「師娘」秦芊儀一角入圍，氣勢如虹，被外界視為得獎呼聲最高的入圍者；未料最終敗給了以《必娶女人》入圍的柯佳嬿，成為當屆最大遺珠，讓無數劇迷為她抱憾。

時隔四年，兩人在2020年第55屆金鐘獎再度狹路相逢。楊謹華以《鏡子森林》中正義凜然的記者一角獲得肯定，卻強碰當年紅遍亞洲、由柯佳嬿一人分飾兩角的現象級神劇《想見你》。最終，柯佳嬿憑藉該劇再度封后，第二次從楊謹華手中奪下視后獎座。今年，是兩人第三度的世紀對決。楊謹華在《影后》中的演出被譽為是其演藝生涯的又一巔峰，而柯佳嬿在《童話故事下集》的突破也同樣備受讚譽。究竟最終獎落誰家，將在10月18日的頒獎典禮上揭曉。