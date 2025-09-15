《鬼滅之刃無限城》北美上映破紀錄！　刷新動畫片史上開票票房

記者陳芊秀／綜合報導

《鬼滅之刃無限城》北美也破紀錄了！日本動畫電影《劇場版〈鬼滅之刃〉無限城篇 第一章 猗窩座再來》自9月12日在北美上映，首週末票房狂飆7000萬美元（約台幣21億元），刷新北美動畫史上的開票票房紀錄。

▲《鬼滅之刃無限城》再破紀錄！北美上映刷新動畫史開票票房紀錄。（圖／翻攝自X）

綜合外電報導，《鬼滅之刃無限城》這次由索尼影業旗下公司Crunchyroll負責發行，光是12日上映首日，就已經進帳3300萬美元（約台幣9.9億元），超越了1999年上映的《劇場版精靈寶可夢：超夢的逆襲》所創下的3100萬美元紀錄，讓長達26年的票房紀錄再度由日本動畫改寫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時《鬼滅之刃無限城》也創下了《鬼滅之刃》系列電影中最高的開片成績。在此之前是2021年上映的《無限列車篇》的2100萬美元，以及2024年上映的《柱訓練篇》的1150萬美元。

根據市場調查公司Comscore的保羅德加拉伯迪安先生表示：「大概沒有人能預測到，這部作品竟能在（北美的票房收入上）展現如此的壓制力。」他更形容《無限城篇》為「票房巨人」。根據Comscore的數據，這是9月北美上映作品中，歷史第6高的開片紀錄。