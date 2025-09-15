妻懷孕變胖…阿弟「小S生3個可以保持那樣，為何妳不行」！Mei無奈吐心聲

記者潘慧中／綜合報導

Mei（邱馨葦）是Energy成員阿弟（蕭景鴻）的老婆，近日受邀上《小姐不熙娣》討論「曾經邋遢到懷疑人生，快給我一鍵重生好嗎」的主題時，她感慨地說，之前產後不但被網友批評身材，另一半也曾對她說：「小S可以生3個，體態還可以保持那樣，為什麼妳不可以？」

主持人Sandy率先表態，「我非常不推崇產後立刻減肥這件事情，我甚至覺得最好是一年都不要減肥。」她指出，社群媒體很容易造成誤導，「讓大家誤以為，因為很認真減肥，生完一個月我就可以變隋棠。不是！哈囉～妳在生產之前就不是隋棠，妳就不會變成隋棠！」

對此，Mei透露她當時因為要餵母奶的關係，所以沒有馬上減肥。不料，上節目分享產後經歷時，被部分網友直言：「中間那一個人是豬嗎？她老公真的對她是真愛！」

然而，Mei坦言在家也曾被拿來和其他藝人比較，阿弟就曾對她說：「小S可以生三個，體態還可以保持那樣，為什麼妳不可以？」面對這樣的壓力，她當時只無奈地說：「因為她叫小S，我不叫小S。」

Mei解釋，有些人體質是真的很適合生小孩，「生完小孩跟沒生一樣，可是我們就不是那種體質」，希望社會大眾能更理解產後媽媽的真實狀態，而非只看身材。