大叔誤綁女童！《綁架之日》神展開「她演技超老練」兩代童星夢幻聯動

「怎樣才算綁架呢？如果是欺騙我、威脅我、限制我自由的就叫綁架，那我被綁架的時間應該是從出生到今年的7月8日，自從那一天，我遇到政宗之後，才是有生以來第一次得到自由。」

剛完結的《綁架之日》改編自2023年的韓劇，講的是心地善良卻有點笨拙的大叔政宗，陰錯陽差綁架了失去記憶的天才少女小凜。隨著被神秘人追殺的過程展開，兩人逐漸建立起特殊的羈絆。雖然我沒看過韓版，但不得不說，飾演小凜的童星永尾柚乃的演技再度令人嘖嘖稱奇。為什麼說再度呢？因為她就是2023年夯劇《重啟人生》中飾演主角童年時期的女孩，她當時才7歲，如今一躍成女主角，冷靜、悲傷和高興的眼神演技都能在一瞬之間自然切換，不愧是重啟人生好幾輪的人（誤）。

另一個亮點是同樣出身於童星的安達祐實，飾演政宗的老婆汐里。安達祐實、永尾柚乃兩代童星在最後一集的對峙戲非常精彩：安達祐實從溫柔輕語到失控嘶喊，終於撕掉面具的成魔演技，對上永尾柚乃時而展現孩子般的軟弱，時而表現天才兒童成熟老道的一面，非常、非常值得一看。

這三個主要角色都帶著缺憾登場，「失去」已經啃噬掉他們一部分的人生。但更可怕的是，一無所有很容易產生一種悍然的理直氣壯，因為再也沒有可以失去的了，所以一不小心，在某個脆弱的時刻，就會被怨恨牽制，明知道那不是自己真正想成為的樣子，終究還是陷落。

「我在這裡雙手合十並非為了禱告，而是提醒自己是神讓我變成這樣的憤怒。」

這一句話道盡了對命運的質問、對社會的質疑以及對人類的厭惡，但到最後會發現，這些厭世其實源自對這世界的過於期待，渴望愛卻得不到回應，理想與現實的落差不斷撕裂自己的心。當現實不斷背離期望時，怨懟成為一種武裝，同時也暴露了自己多麼渴望被理解與接納，更讓觀眾明白，藏在冷漠背後的脆弱與期盼，其實與我們每個人內心的渴望不謀而合。

在不過於暴雷的前提下，我只能說，劇中有的角色是那種遇到有困難的人就無法坐視不管的人，有的站在善惡的臨界線上，進退都可能粉身碎骨，有的則是渴望成為善良的人，但生活經歷一次次侵蝕自己對良善的信任。越看越能深刻體會到，善良並非與生俱來，而是一種需要時時選擇、反覆練習的堅持。正因為善良如此不易，所以再也沒有什麼事情能事不關己，一句話、一個決定，都將在無形之中改變他人的人生。

透過這樣的覺醒，我們會開始思考為何有時無力善良，進而窺探到內心的空缺。一旦有了這些意識，就會明白：彌補缺憾不只是坐等它自己癒合，而是誠實去看造成裂縫的原因。這是一段自我挖掘的過程，理解自己的矛盾，也提醒自己即使這世界常令人失望，我們仍要渴望變得善良；即使生活還是跌跌撞撞，依舊不放棄善良。或許我們無法立刻做到，但能在有限的日常裡，一次又一次釋出小小的善意，這本身已經是一種進步。

「再次遇到你，和你成為家人，我很高興，因為你，我真的很幸福，因此我希望你也是。剛才我在這裡向神祈禱，希望你未來能一直健健康康、幸福快樂。」

