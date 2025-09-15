樂天嘎琳小三疑雲被爆跟富商要錢　球團回：「超久傳聞真的離譜」

記者葉文正／台北報導

樂天女孩嘎琳（胡佳琳）日前陷入小三疑雲，她和富商黃苡峻傳緋聞，卻遭自稱正牌女友的網友狂嗆並po出合照證明「主位」，但嘎琳都不回應。消息指出，其實嘎琳在新聞爆出後才知富商劈腿，並說十幾個代言受影響恐損失上千萬元，嗲聲要富商想辦法，富商只得好生安撫，一邊給錢要「正宮」女友下架照片，就為了能繼續與嘎琳交往。

▲嘎琳與富商緋聞又被翻出。（圖／記者林敬旻攝）

球團回應：「這個都多久以前的傳聞了？又被翻出來真的很離譜。球團在此嚴正聲明：嘎琳始終以專業態度投入工作，對於毫無根據的外界揣測，我們不會再作任何回應。也再次提醒大眾，請將焦點放在女孩們的專業表現與努力付出，而非不實的謠言。」由於當時周刊曾拍到嘎琳到黃苡峻車庫待了三天，而當時嘎琳也發文表示在車庫待三天是為了拍廣告。

▲球團指事件離譜。（圖／記者黃克翔攝）

今年7月，嘎琳被拍到深夜駕車進入台北市內湖某商辦大樓，她推著行李箱進去一待就是三天，而該處正是富商黃苡峻的辦公室加停放豪車的車庫。沒想到同月底，一名自稱黃苡峻女友的女子隨即在社群公開與男方的親密合照與對話截圖，並直指嘎琳「找我男友過夜」，指控她介入感情，而該名女友的身分也曝光，是今年23歲的UP直播主蓉蓉。

▲嘎琳剛從美國回台。（圖／記者林敬旻攝）