伊林名模林嘉綺難得放閃14年老公！公園遛狗被拍「0偽裝氣場全開」

▲林嘉綺和結婚14年的老公Michael，被本刊直擊夫妻倆忙裡偷閒一起帶著毛小孩散步逛公園。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

48歲的伊林名模林嘉綺和結婚14年的老公黃麟書（Michael），8月8日被時報周刊CTWANT直擊夫妻兩人一起帶著毛小孩散步逛公園，生活相當愜意。當夫妻倆到達公園時，Michael立刻伸手接過林嘉綺手中的遛狗繩，並且在穿著短褲的輕便裝扮下，帶著愛犬跑上小斜坡，展現出他身為健身教練的充沛精力與活力。

8月8日傍晚6點多，穿著襯衫、長褲，打扮既時尚又帶著休閒風的林嘉綺，和一身運動勁裝穿著短褲的Michael，兩人一起帶著愛犬前往公園散步，Michael帶狗跑步短暫分開前，不知道對老婆說了什麼，讓林嘉綺仰頭笑得花枝亂顫，夫妻倆的親密互動非常讓人稱羨。

▲Michael不知道對老婆說了什麼，讓林嘉綺仰頭笑得花枝亂顫。（圖／本刊攝影組）



遛狗跑步結束後，夫妻倆在公園遊戲場的另一頭再次會合，Michael將遛狗繩交還給林嘉綺，然後像一個小男孩一樣，開始跑跑跳跳，消耗著自己多餘的精力，而林嘉綺也跟著丈夫一同小跑步，短短2分鐘的時間，卻展現了夫妻彼此之間相處的輕鬆與愉快。

▲Michael將遛狗繩交還給林嘉綺，然後像一個小男孩一樣，開始跑跑跳跳自我放風。（圖／本刊攝影組）



林嘉綺和老公Michael在2011年結婚，婚後育有12歲Kuku和9歲Sasa兩個寶貝女兒。林嘉綺身高180cm更有著逆天腿，身材卻依舊保持完美比例，她曾透露老公對她說過的甜蜜情話：「他說現在是我認識妳身材最好的時候，現在怎麼比我以前認識妳時身材更好？好過分。」超級名模無論在時尚界的風采，還是家庭生活中的親密互動，始終充滿魅力。

▲林嘉綺的逆天長腿讓人無法將視線移開。（圖／侯世駿攝）



