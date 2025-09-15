美波在台開唱吐心裡話！認低潮期：那時候很蠢　粉絲反應讓她哭了

記者吳睿慈／台北報導

日本新世代創作歌手美波Minami於14日在新北市工商展覽中心舉行「Earthtication 2025」台北演唱會，吸引約5000名歌迷到場，門票開賣即秒殺完售。她展現親切一面，以中文問候「大家好！我是美波」，活動適逢她的生日，現場除了有精心準備的應援物，還有大批歌迷清晨排隊購買周邊，熱情與支持令她深受感動。

▲美波Minami在台開唱吸引5千人。（圖／南雲直人提供）



演唱會以「地球森林」為舞台概念，開場以大自然的聲響與生物影像帶領觀眾進入美波的音樂宇宙。她以〈Holones〉揭開序幕，清亮高音立刻喚起全場歡呼；接連數首沉靜抒情曲讓現場沉浸在她遼闊且具穿透力的歌聲中，氣氛既祥和又有張力。

演唱會來到中間，美波Minami詢問：「大家都聽得懂日文嗎？」台下馬上回答「懂」，她笑著稱讚：「大家好厲害，頭腦都很好。昨天我ㄧ到台北去吃了據說很難預約的雞湯，晚餐後我去了腳底按摩，按摩時有個點很痛，問這是哪裡不好？結果是頭部不好（笑）。」歌迷馬上回應：「沒有，你頭腦很好。」一來一往對話互動頻繁。

▲美波Minami驚訝粉絲日文都很好。（圖／南雲直人提供）



而她除了透過中文展現誠意，還把想要說的話寫成信件，現場讀起心裡話，「生日這一天，我認為不是單純為自己慶祝的日子，而是要向生下我的父母，還有一直以來支持我的大家，由衷地說一聲『謝謝』」，感謝透過音樂認識許多粉絲，也曾遇過低潮期，「那時候的自己真的很愚蠢，也很不堪。但是，無論遇到什麼境遇，什麼樣的牆擋在眼前，我沒有妥協，即使只靠一條細細的線連接，還是努力把它堅持了下來，這才讓我與你們之間建立了緣分」，如今她熬過辛苦的過去，盼望與粉絲並肩前行。

▲美波Minami透過信件感謝粉絲。（圖／南雲直人提供）

唸信的同時，美波Minami感受到歌迷的熱情，不禁流下感動的眼淚，場面相當溫馨感人。最後，全場歌迷也在安可的時候，為美波Minami舉起應援手幅並唱生日快樂歌。美波Minami演唱安可歌曲〈Prologue〉後，大聲表示：「我愛你們，我不會忘記這次生日的，我們ㄧ定要再相見！」