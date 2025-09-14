林舒語公開「日本新家格局」　親飛東京驗屋內裝首曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星林舒語2015年宣布結婚，育有3個寶貝兒子，平時會透過社群記錄生活的她，今年4月開心宣布在日本買房，圓了長久以來的夢想，今（14）日更在IG上傳一段短片，大方公開新家東京一戶建的格局。影片曝光後，立刻掀起網友討論。

▲林舒語在日本東京買房。（圖／翻攝自Instagram／linleah529）

林舒語興奮地宣布：「你們期待了日本房子『蓋起來了！』」，並透露這次飛日本，最重要的任務，就是要親眼見證新家蓋好後的樣子。她也揭露與老公，超高效率的決策過程，表示當初夫妻倆只花兩小時就選好房子的格局、建材及配色。如今隨著房子正式完工，兩人當初所挑的外觀顏色、拼接，也都將在這次的行程中親眼見證，讓她在影片中直呼，對於這次的「驗收」，感到既期待又緊張。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林舒語公開新家格局。（圖／翻攝自Instagram／linleah529）

林舒語形容當下的心情非常興奮，「我們的房子已經蓋好了，然後我們可以進到裡面去，看看整個房子裡面的樣子。」她透露這次的視察，除了要稍微丈量一下，為未來的家具與家電做準備，更是要確認，先前挑選的裝潢與建材，是否符合當初的想像，並在影片中公開新家的格局。在這趟「驗收」行程的最後，林舒語也感性地表示，自己非常期待最後落成。