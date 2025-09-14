快訊／《鬼滅》甘露寺蜜璃離婚！短命婚5年畫句點　前夫也是大咖聲優

記者吳睿慈／綜合報導

日本聲優夫妻檔花澤香菜、小野賢章宣布離婚！兩人於2020年結婚，各自在動畫配音上交出一張漂亮的成績單。其中，花澤香菜所配的《鬼滅之刃》甘露寺蜜璃廣為粉絲知曉，小野賢章則是為《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《進擊的巨人》擔任配音，怎料，夫妻倆14日突PO文證實離婚，5年婚姻畫下句點。

▲▼花澤香菜為《鬼滅之刃》的甘露寺蜜璃配音而打開超高知名度。（圖／翻攝自花澤香菜IG、木棉花臉書）



[廣告]請繼續往下閱讀...

花澤香菜、小野賢章於14日同步發聲證實離婚消息，「因為個人私事佔用大家的時間，深感抱歉。經過多次討論後，我們夫妻決定離婚，在此向各位報告。」坦言因為生活習慣、作息不同，結婚5年來出現大大小小的摩擦，在彼此尊重的情緒下，決定分道揚鑣。

▲花澤香菜、小野賢章宣布離婚。（圖／翻攝自花澤香菜IG）



▲小野賢章私下與「炭治郎」的聲優花江夏樹也很熟。（圖／翻攝自小野賢章IG）

兩人的聲明裡寫著，很感謝粉絲一直以來給予的支持，也很抱歉必須告知粉絲兩人要分開的消息，「往後我們也會比以往更加專注於各自的工作，懇請大家能繼續給予不變的支持與鼓勵。」

值得一提的是，花澤香菜、小野賢章在聲優界都頗有名，稍早男方也同步在X證實消息，突如其來的離婚訊息令粉絲驚訝不已。