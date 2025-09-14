遭孫子狹持頭受傷…謝瓊煖被包成「外星寶寶」　演技功力驚呆全場

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》的「克帆落網記」，讓觀眾哭到衛生紙不夠用。《娛樂超skr》獨家直擊《好運來》幕後探班，竟然捕捉到超狂畫面，資深戲骨謝瓊煖因劇情需要，頭部受傷纏著繃帶，而她也透露這身造型讓她在拍攝哭戲時，更能醞釀情緒。

▲曾子益跟謝瓊煖在《好運來》對戲默契十足。（圖／民視提供）

劇中，謝瓊煖飾演的奶奶，因被孫子挾持而頭部受傷，在病房中與曾子益上演感人肺腑的對手戲。她透露這場戲的哭功秘訣，正是來自她頭上那厚重的繃帶「當下並沒有想太多複雜的事情，只覺得頭好重、好累喔，眼淚就自然而然地流了出來。」

謝瓊煖幽默表示，這個造型雖然讓她被現場工作人員笑稱是「外星寶寶」，卻意外幫助她更能進入角色狀態，神級功力讓在場所有人都驚嘆不已。與她有大量對手戲的曾子益也狂讚「瓊煖姐真的超厲害！就算導演喊卡或中斷，她也能夠迅速重新醞釀情緒，這種功力真的不是蓋的！」

除了謝瓊煖的「神級演技」，曾子益在劇中的「瘋魔」戲碼也讓觀眾看得心驚膽跳。他透露在拍攝這段情緒激烈的戲份時，顏曉筠幫了他大忙，對方幫忙抵住門，讓他可以更全心投入到那種「瘋狂」的狀態，曾子益對此表達感謝，大讚「曉筠有情有義！」

不過，謝瓊煖也爆料，在與曾子益拍攝頭靠頭的感人戲碼時，曾子益心中其實閃過一個很「出戲」的念頭「我會不會壓到阿嬤的傷口？」這段與角色情緒無關的真實想法，也讓大家看到演員最可愛的一面。

《娛樂超skr》的探班小組突襲片場，意外偷拍到要嚇謝瓊煖的王瞳跟黃文星，謝瓊煖說怎麼衣櫃一直在震動，去開門才發現有人在裡面，讓她嚇得直呼「心臟病要發囉！」逗得現場一陣驚呼，也讓緊繃的氣氛瞬間輕鬆起來。

