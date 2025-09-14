施柏宇赴韓宣傳「收韓文花圈」標語超暖　程予希突爆對象不是他！

記者黃庠棻／台北報導

由施柏宇、程予希主演的青春愛情電影《夏日最後的祕密》，即將在9月17日於韓國正式上映。2位主演以及導演邱晧洲近日特別前往韓國宣傳，首映會上，施柏宇、程予希以韓文向影迷們打招呼， 現場尖叫聲四起。

▲施柏宇（左起）、程予希和導演邱晧洲出席《夏日最後的祕密》韓國首映。（圖／阿榮影業提供）

韓方特別準備花圈應援當作禮物，施柏宇的花圈上寫著「柏宇百看不厭，依然帥氣，我們的唯一選擇」；程予希則收到了「樂樂女神本人，給我希望的人」的暖心標語，讓2人十分感動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

施柏宇透露，距離上次到韓國工作已相隔一段時間，出發前其實擔心自己被粉絲遺忘「結果一到現場，看到大家用心準備的應援，真的很感動，心情頓時安定下來。」程予希則說，過去她辦畫展時，就有韓國粉絲飛來台灣支持，這次是首次將作品帶上韓國大銀幕，心情格外興奮。

▲施柏宇、程予希出席《夏日最後的祕密》韓國首映。（圖／阿榮影業提供）

程予希也笑說，事前最擔心無法即時聽懂韓國粉絲想表達的內容，沒想到現場還有粉絲用中文喊話告白，讓她和施柏宇又驚又喜，他們也特別準備製作印有2人照片的手機支架和鑰匙圈回贈粉絲。

《夏日最後的祕密》在韓國首映後，獲得熱烈回響，不少韓國觀眾映後表示，電影情節真摯動人，讓人聯想到自身的戀愛記憶。施柏宇也在現場特別感謝程予希，直言自己透過這次演出重新找回了「初戀的悸動」。

▲施柏宇、程予希出席《夏日最後的祕密》韓國首映。（圖／阿榮影業提供）

過程中，程予希透露，原本在設定角色年輕時期時，曾一度考慮找其他演員詮釋，讓施柏宇聽到後立刻激動反問「天啊！我不敢相信原本我是要跟其他人談戀愛嗎？」一句話逗得全場大笑。隨後2人更在主持人的引導下，大方分享過去的初戀記憶，現場瞬間充滿粉紅泡泡，觀眾熱烈回應，氣氛浪漫又溫馨。

程予希向影迷喊話「《夏日最後的祕密》應該可以勾起蠻多人對青春愛情的回憶。」施柏宇則說「希望觀眾能用一種回到過去的心情，感受那份純粹、那份熱愛，跟著我們重新一次經歷那段美好的時光，說不定還能彌補當時的一些遺憾。」

▲程予希出席《夏日最後的祕密》韓國首映。（圖／阿榮影業提供）

除了分享對電影的看法，兩人也聊到自己欣賞的韓國電影與演員。程予希直言「我很喜歡朴贊郁導演的《復仇三部曲》，尤其是第一部作品《我要復仇》，裴斗娜在其中的演出讓我很驚豔。如果未來有機會，很想挑戰武打類或帶有暴力美學的題材。」

施柏宇則說「前陣子看完《Wall to Wall》，一直很欣賞姜河那，他演的每個角色都有獨特之處。如果有機會的話，任何題材或角色我都願意嘗試。特別是我還沒有在韓國拍戲的經驗，很希望能學習更多。」

▲施柏宇出席《夏日最後的祕密》韓國首映。（圖／阿榮影業提供）

這趟韓國行程緊湊，施柏宇和程予希不僅接受多家媒體訪問，也出席多場映後座談。即使行程滿檔，仍抽空品嚐了心心念念的「馬鈴薯排骨湯」，並期待下次再訪韓國時，能把沒吃到的美食與景點一次補齊。

至於接下來的新作品，程予希預告「年底會有其他戲劇和大家見面，請大家拭目以待。」施柏宇則將於10月，以高雄電影節大使身份出席開幕及頒獎典禮。