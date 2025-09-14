ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

胡文英辦簽證遭詐1.4萬！
學到4種「懶惰存錢術」
籃籃招牌短髮不見了！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Lisa Jennie 玖壹壹 李紫嫣 李㼈 Lulu 陳漢典 春風

施柏宇赴韓宣傳「收韓文花圈」標語超暖　程予希突爆對象不是他！

記者黃庠棻／台北報導

由施柏宇、程予希主演的青春愛情電影《夏日最後的祕密》，即將在9月17日於韓國正式上映。2位主演以及導演邱晧洲近日特別前往韓國宣傳，首映會上，施柏宇、程予希以韓文向影迷們打招呼， 現場尖叫聲四起。

▲施柏宇（左起）、程予希和導演邱晧洲出席《夏日最後的祕密》韓國首映。（圖／阿榮影業提供）

▲施柏宇（左起）、程予希和導演邱晧洲出席《夏日最後的祕密》韓國首映。（圖／阿榮影業提供）

韓方特別準備花圈應援當作禮物，施柏宇的花圈上寫著「柏宇百看不厭，依然帥氣，我們的唯一選擇」；程予希則收到了「樂樂女神本人，給我希望的人」的暖心標語，讓2人十分感動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

施柏宇透露，距離上次到韓國工作已相隔一段時間，出發前其實擔心自己被粉絲遺忘「結果一到現場，看到大家用心準備的應援，真的很感動，心情頓時安定下來。」程予希則說，過去她辦畫展時，就有韓國粉絲飛來台灣支持，這次是首次將作品帶上韓國大銀幕，心情格外興奮。

▲施柏宇（左起）、程予希和導演邱晧洲出席《夏日最後的祕密》韓國首映。（圖／阿榮影業提供）

▲施柏宇、程予希出席《夏日最後的祕密》韓國首映。（圖／阿榮影業提供）

程予希也笑說，事前最擔心無法即時聽懂韓國粉絲想表達的內容，沒想到現場還有粉絲用中文喊話告白，讓她和施柏宇又驚又喜，他們也特別準備製作印有2人照片的手機支架和鑰匙圈回贈粉絲。

《夏日最後的祕密》在韓國首映後，獲得熱烈回響，不少韓國觀眾映後表示，電影情節真摯動人，讓人聯想到自身的戀愛記憶。施柏宇也在現場特別感謝程予希，直言自己透過這次演出重新找回了「初戀的悸動」。

▲施柏宇（左起）、程予希和導演邱晧洲出席《夏日最後的祕密》韓國首映。（圖／阿榮影業提供）

▲施柏宇、程予希出席《夏日最後的祕密》韓國首映。（圖／阿榮影業提供）

過程中，程予希透露，原本在設定角色年輕時期時，曾一度考慮找其他演員詮釋，讓施柏宇聽到後立刻激動反問「天啊！我不敢相信原本我是要跟其他人談戀愛嗎？」一句話逗得全場大笑。隨後2人更在主持人的引導下，大方分享過去的初戀記憶，現場瞬間充滿粉紅泡泡，觀眾熱烈回應，氣氛浪漫又溫馨。

程予希向影迷喊話「《夏日最後的祕密》應該可以勾起蠻多人對青春愛情的回憶。」施柏宇則說「希望觀眾能用一種回到過去的心情，感受那份純粹、那份熱愛，跟著我們重新一次經歷那段美好的時光，說不定還能彌補當時的一些遺憾。」

▲施柏宇（左起）、程予希和導演邱晧洲出席《夏日最後的祕密》韓國首映。（圖／阿榮影業提供）

▲程予希出席《夏日最後的祕密》韓國首映。（圖／阿榮影業提供）

除了分享對電影的看法，兩人也聊到自己欣賞的韓國電影與演員。程予希直言「我很喜歡朴贊郁導演的《復仇三部曲》，尤其是第一部作品《我要復仇》，裴斗娜在其中的演出讓我很驚豔。如果未來有機會，很想挑戰武打類或帶有暴力美學的題材。」

施柏宇則說「前陣子看完《Wall to Wall》，一直很欣賞姜河那，他演的每個角色都有獨特之處。如果有機會的話，任何題材或角色我都願意嘗試。特別是我還沒有在韓國拍戲的經驗，很希望能學習更多。」

▲施柏宇（左起）、程予希和導演邱晧洲出席《夏日最後的祕密》韓國首映。（圖／阿榮影業提供）

▲施柏宇出席《夏日最後的祕密》韓國首映。（圖／阿榮影業提供）

這趟韓國行程緊湊，施柏宇和程予希不僅接受多家媒體訪問，也出席多場映後座談。即使行程滿檔，仍抽空品嚐了心心念念的「馬鈴薯排骨湯」，並期待下次再訪韓國時，能把沒吃到的美食與景點一次補齊。

至於接下來的新作品，程予希預告「年底會有其他戲劇和大家見面，請大家拭目以待。」施柏宇則將於10月，以高雄電影節大使身份出席開幕及頒獎典禮。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

施柏宇程予希夏日最後的祕密

推薦閱讀

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

15小時前

陳曉東開第一槍替于朦朧發聲！「為何全在刪文」提3疑點：坦蕩蕩很難？

陳曉東開第一槍替于朦朧發聲！「為何全在刪文」提3疑點：坦蕩蕩很難？

4小時前

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看　作家斷言：是他殺

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看　作家斷言：是他殺

5小時前

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「裸身照外洩」　男方身分起底

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「裸身照外洩」　男方身分起底

9/13 10:16

《2分之一強》舞陽宣布結婚！「法國絕美婚紗曝光」　剛交往就同居

《2分之一強》舞陽宣布結婚！「法國絕美婚紗曝光」　剛交往就同居

3小時前

YTR老爸「賣6188萬預售屋賺900萬」挨轟炒房回應了：不會笨到買大房投資

YTR老爸「賣6188萬預售屋賺900萬」挨轟炒房回應了：不會笨到買大房投資

7小時前

女神級啦啦隊長結婚了！金韓拿披白紗嫁團長　安芝儇驚喜到場

女神級啦啦隊長結婚了！金韓拿披白紗嫁團長　安芝儇驚喜到場

2小時前

玖壹壹健志鬆口了「明年要辦婚禮」！　春風聽郭書瑤名字竟冷笑

玖壹壹健志鬆口了「明年要辦婚禮」！　春風聽郭書瑤名字竟冷笑

17小時前

于朦朧死前「6人飯局名單」瘋傳！71歲導演被點名　網怒逼公開監控

于朦朧死前「6人飯局名單」瘋傳！71歲導演被點名　網怒逼公開監控

9/13 14:20

舞陽新婚妻是25萬正妹網紅！　「IG滿滿辣照」她親發聲：藏不住了

舞陽新婚妻是25萬正妹網紅！　「IG滿滿辣照」她親發聲：藏不住了

3小時前

國民奶奶辭世！《情深深雨濛濛》女星陳奇享耆壽95歲…生日前8天離世

國民奶奶辭世！《情深深雨濛濛》女星陳奇享耆壽95歲…生日前8天離世

7小時前

「最美星二代」李紫嫣《突破》登大銀幕！　李㼈提醒「備衛生紙」怕哭花妝

「最美星二代」李紫嫣《突破》登大銀幕！　李㼈提醒「備衛生紙」怕哭花妝

14小時前

熱門影音

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！
金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語
《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光
Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播
陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
當老虎戀愛時「瘋狂放閃」 金鍾國否認「奉子成婚」！

當老虎戀愛時「瘋狂放閃」 金鍾國否認「奉子成婚」！
徐乃麟笑Lu典很會藏　「演藝圈最佩服的一對」

徐乃麟笑Lu典很會藏　「演藝圈最佩服的一對」
提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」
Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
被Lulu陳漢典結婚嚇到　劉品言：今年驚喜連連

被Lulu陳漢典結婚嚇到　劉品言：今年驚喜連連
許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子
Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

中島健人來台！親切中文問好　眼神狂放電...不忘「sexy thank you」

中島健人來台！親切中文問好　眼神狂放電...不忘「sexy thank you」

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

「啦啦隊遭拍裙底」梓梓罕飆髒話開罵！　反被檢討...她公開畫面：是放大拍私密處

「啦啦隊遭拍裙底」梓梓罕飆髒話開罵！　反被檢討...她公開畫面：是放大拍私密處

全智賢回歸成寡婦！決心出選總統　姜棟元《暴風圈》每幕出場都帥爆

全智賢回歸成寡婦！決心出選總統　姜棟元《暴風圈》每幕出場都帥爆

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

看更多

【再見了】公館圓環正式步入歷史！　「走過近50年」公車地下道封路

即時新聞

剛剛
剛剛
9分鐘前10

祖雄超趕進度！歡慶2周年「佳娜已懷2寶」　從砲友變家人感性告白

1小時前41

男導演遭疑私會于朦朧「不在場證明對話爆造假」！　被控現身命案現場

1小時前20

《樂來越愛你》10年後大銀幕重映！唐綺陽狂讚：非常雙魚座的電影

1小時前10

82MAJOR台灣首秀學中文撩妹　翻唱aespa、I-DLE夯曲嗨爆

1小時前10

施柏宇赴韓宣傳「收韓文花圈」標語超暖　程予希突爆對象不是他！

1小時前96

F級「日本最可愛學生」拍AV出道！渴望舞台卻棄偶像路：喜歡愛愛

1小時前83

店員沒認出大咖女星！被當小網紅攔下「不准進門吃飯」　尷尬畫面瘋傳

2小時前81

《RM》李光洙缺席婚禮　金鐘國親口公布原因：只邀請50人

2小時前41

女神級啦啦隊長結婚了！金韓拿披白紗嫁團長　安芝儇驚喜到場

2小時前40

張蘭麻六記廚房直播出包！「沒洗手就切菜」爆3問題涉違反食安法

讀者迴響

熱門新聞

  1. Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動
    15小時前2612
  2. 陳曉東淚替于朦朧發聲！「為何全在刪文」
    4小時前6213
  3. 于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看
    5小時前6052
  4. Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」
    9/13 10:16107
  5. 《2分之一強》舞陽宣布結婚！「法國絕美婚紗曝光」
    3小時前142
  6. YTR老爸挨轟炒房回應了！不會笨到買大房投資
    7小時前2429
  7. 女神級啦啦隊長結婚了！金韓拿披白紗嫁團長　安芝儇驚喜到場
    2小時前61
  8. 玖壹壹健志鬆口明年要辦婚禮　春風聽郭書瑤名字冷笑
    17小時前12
  9. 于朦朧死前「6人飯局名單」瘋傳！71歲導演被點名
    9/13 14:202411
  10. 舞陽新婚妻是25萬正妹網紅！
    3小時前104
ETtoday星光雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合