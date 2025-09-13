直擊／《美麗的他》萩原利久現東區　日本粉絲跟來台融化：卡哇伊

記者吳睿慈／台北報導

日本男星萩原利久因參演《美麗的他》打開在台知名度，他13日首度為寫真集訪台，與200名粉絲近距離接觸，靦腆的他，現場學講中文「加油」、「我愛你」，更示範寫真照裡最滿意的表情，但下一秒低下頭直呼「好害羞」，圈粉的一舉一動都逗得粉絲樂喊「卡哇伊（可愛）」，他人氣超高，現場還有日本粉絲特地飛來。

▲《美麗的他》萩原利久首度來台。（圖／記者吳睿慈攝）



萩原利久首度來台，寫真書手渡會200位名額秒殺賣完，他13日現身記者會，分享拍攝寫真集趣事，特地跑到舊金山取景，「因為我很喜歡金州勇士，其中最喜歡球員史蒂芬柯瑞，我夢想在那邊住，這樣有一天我就能介紹『金州勇士是我家的球隊』」，熱愛打籃球的他，寫真集更記錄下他與小朋友打籃球的有趣互動。

▲▼《美麗的他》萩原利久寫真書手渡會200位名額秒殺賣完。（圖／記者吳睿慈攝）



為了宣傳來到台灣，萩原利久親切表示「當初在拍攝時，不知道會有機會來到台北宣傳寫真書，謝謝大家給我這麼多溫暖跟熱情」，雖是第一次來台灣，但他對粉絲不陌生，台灣粉絲經常寄信到公司，「粉絲寫著『請你來台玩』，知道我不會讀中文，特地寫上日文，我都有唸完」，希望努力學中文，回報粉絲的愛。

▲粉絲為萩原利久尖叫，令他很害羞。（圖／記者吳睿慈攝）



現場萩原利久害羞秀出中文「加油」、「我愛你」，超萌的模樣引起周遭粉絲尖叫回應「好可愛」，他也表示雖然還沒確認下一本寫真的計劃，但身為演員，也希望有一天還到台北拍戲，最後致謝粉絲的支持：「跟各位見面很開心。」