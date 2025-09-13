ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

于朦朧媽媽「聞死訊昏厥」
李多慧全中文演講30分鐘
Energy復出1年多洩心聲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

白嘉莉 吳宗憲 陳漢典 Lulu 于朦朧 Sandy 王宥忻

永野芽郁三角戀風波IG關留言！又扯出已婚的他…名編劇罕發文澄清

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星坂口健太郎被爆與大3歲化妝師女友同居4年，但過程中與永野芽郁私下發展感情，最終與女友分手失敗，3角戀一度陷於膠著。而永野芽郁透過經紀公司坦承這段戀情，IG再度湧入批評留言，更有網友發文揣測她與已婚男星鈴木亮平的互動，外界瘋狂臆測之際，名編劇野木亞紀子近日發文幫兩人澄清。

▲▼永野芽郁被爆與坂口健太郎曾陷3角戀，日網又扯出已婚的鈴木亮平。（圖／翻攝自X）

▲永野芽郁被爆與坂口健太郎曾陷3角戀，日網又扯出已婚的鈴木亮平（中）。（圖／翻攝自X）

近日X上突然有貼文揣測永野芽郁與已婚鈴木亮平，稱兩人在2015年合作電影《俺物語！！》時過從甚密，甚至傳出女方主動示好，引發熱議。而擔任該片的編劇野木亞紀子特地找出自己2015年的發文，並寫道「看到了來源不明的貼文，但在拍攝《俺物語！！》時，亮平先生每晚都在健身。因為他剛拍完電視劇《天皇的御廚》，需要在短時間內增重30公斤，還要拍攝展示腹肌的柔道場面，在這之前必須把身體練好。芽郁當時還是國中生，要上學，搭新幹線往返仙台，應該也沒有住那麼多天。」隨後，她還為自己將「芽郁」錯寫成「芽衣」而致歉，同時澄清兩人並非總是黏在一起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼永野芽郁被爆與坂口健太郎曾陷3角戀，日網又扯出已婚的鈴木亮平。（圖／翻攝自X）

▲▼永野芽郁被爆與坂口健太郎曾陷3角戀，日網又扯出已婚的鈴木亮平。（圖／翻攝自X）

▲《俺物語！！》編劇野木亞紀子罕見發文為兩人澄清。（圖／翻攝自X）

據《東京體育報》報導，這次發聲否認的，並非捲入謠言的永野芽郁與鈴木亮平，而是編劇野木亞紀子，此情況相當罕見。曾與野木亞紀子一起工作的人也直言「能理解為何會想否認」。

這位相關人士指出，鈴木亮平每晚健身是真的，即使是拍戲到其他地方出差，也會為了保持健身習慣去找當地的健身房，或是到公園鍛鍊。但他並非不與合作演員或工作人員交流，雖然拍攝空檔會和合作演員互動，「從來沒見過他在深夜單獨與合作女演員兩人待在一起過」。且他一直希望將來能扮演帶領日本走向光明的首相等政治人物。如果背上不倫醜聞，那就完全沒有說服力了。

此外，鈴木亮平是圈內人熟知的愛妻人士，他學生時期與年長女性結婚，突然冒出此類傳言，也令相關人士困惑。

而永野芽郁的IG最新發文是7月31日，近日湧入大批留言謾罵，遭批評「搶別人的」、「肉食女」，同時也有粉絲呼籲經紀公司處理誹謗惡意的留言，現在留言功能已經關閉。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

永野芽郁

推薦閱讀

小禎18歲女兒Emma超正！「仙女臉蛋不輸女偶像」　網暴動喊：岳母好

小禎18歲女兒Emma超正！「仙女臉蛋不輸女偶像」　網暴動喊：岳母好

4小時前

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「裸身照外洩」　男方身分起底

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「裸身照外洩」　男方身分起底

6小時前

Lulu結婚後首發文！「多拼命才成為一家人」　曝成家心聲：安心且熟悉　

Lulu結婚後首發文！「多拼命才成為一家人」　曝成家心聲：安心且熟悉　

5小時前

于朦朧是孫德榮徒弟！慟揭死因不單純：我一定調查　「他像我親兒子」　

于朦朧是孫德榮徒弟！慟揭死因不單純：我一定調查　「他像我親兒子」　

6小時前

吳怡霈掙扎買不買iPhone 17！曬股利通知書「下單了」網驚算：60張兆豐金

吳怡霈掙扎買不買iPhone 17！曬股利通知書「下單了」網驚算：60張兆豐金

5小時前

「陳姐介紹我來的」最新詐騙手段！小甜甜自編「金湯匙人生」和對方聊天

「陳姐介紹我來的」最新詐騙手段！小甜甜自編「金湯匙人生」和對方聊天

7小時前

《三生三世》于朦朧驟逝「媽聞死訊昏厥」　狂喊兒名惹鼻酸

《三生三世》于朦朧驟逝「媽聞死訊昏厥」　狂喊兒名惹鼻酸

17小時前

獨／「最美麗的主持人」白嘉莉突傳結婚喜訊　最後一次畫展「從不排斥有人追求」

獨／「最美麗的主持人」白嘉莉突傳結婚喜訊　最後一次畫展「從不排斥有人追求」

9/12 11:45

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」 TVBS也回應「大約在年底」

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」 TVBS也回應「大約在年底」

9/11 17:17

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」　網疑遭潛規則逼死

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」　網疑遭潛規則逼死

9/12 10:10

吳宗憲放話「包大紅包」給Lulu、陳漢典！　親揭做一次背後真相

吳宗憲放話「包大紅包」給Lulu、陳漢典！　親揭做一次背後真相

18小時前

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底　名字由來也有關

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底　名字由來也有關

9/12 09:43

熱門影音

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD
提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」
被Lulu陳漢典結婚嚇到　劉品言：今年驚喜連連

被Lulu陳漢典結婚嚇到　劉品言：今年驚喜連連
向太最好的閨蜜是菲籍管家 「結婚送婚紗＋黃金」：她值得

向太最好的閨蜜是菲籍管家 「結婚送婚紗＋黃金」：她值得
當老虎戀愛時「瘋狂放閃」 金鍾國否認「奉子成婚」！

當老虎戀愛時「瘋狂放閃」 金鍾國否認「奉子成婚」！
謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」
Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播
許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語
台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban
Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

全智賢回歸成寡婦！決心出選總統　姜棟元《暴風圈》每幕出場都帥爆

全智賢回歸成寡婦！決心出選總統　姜棟元《暴風圈》每幕出場都帥爆

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

劉品言認懷女兒「宋芸樺暴雷嚇壞了」　連晨翔早說溜嘴「秒送他眼刀XD」

劉品言認懷女兒「宋芸樺暴雷嚇壞了」　連晨翔早說溜嘴「秒送他眼刀XD」

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

金泰希進軍好萊塢美貌震撼外媒　45歲保養這麼好...秘訣曝光了

金泰希進軍好萊塢美貌震撼外媒　45歲保養這麼好...秘訣曝光了

S.H.E合體！田馥甄狂出餿主意　Ella被爆嘴抖「崩潰大叫XD」

S.H.E合體！田馥甄狂出餿主意　Ella被爆嘴抖「崩潰大叫XD」

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

看更多

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

即時新聞

剛剛
剛剛
26分鐘前10

禁忌CP成真！跩哥、妙麗「同人文」搬上大銀幕　傳奇影業砸9千萬買版權

1小時前914

H級辣模產前2週宣布離婚！　「3個月短命婚玩完」導火線曝

1小時前0

《96分鐘》上映7天票房3200萬！　觀眾瘋狂三刷四刷讚「台灣電影新高度」

1小時前0

Snow Man首度登台！快閃店10／18華山盛大開展　為期9天預約制寵粉

1小時前20

葉青歌仔戲小生楊懷民壞嗓被判死刑　三年不唱歌奇蹟突出現

1小時前0

女網紅曾是陳冠希員工！被問前老闆、謝霆鋒誰帥秒回答…最後哭了

1小時前0

「給我5億！」18歲韓偶像無照駕駛遭勒索　觸法影片竟是好友外流

1小時前30

兵家綺住上海五星飯店！　驚豔1美食「這輩子最好吃」：回台吃不到怎辦

1小時前42

被賓賓哥毆打還直播「雲林阿公」老房東黑歷史起底　疑私吞救助金

1小時前0

陳凱倫罹扁桃腺癌賠本開演唱會　解定存「每天都在跑銀行」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 小禎18歲女兒Emma超正！「仙女臉蛋不輸女偶像」
    4小時前1815
  2. Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」
    6小時前87
  3. Lulu結婚後首發文！「多拼命才成為一家人」
    5小時前146
  4. 于朦朧是孫德榮徒弟！慟揭死因不單純：我一定調查
    6小時前82
  5. 吳怡霈掙扎買不買iPhone 17！曬兆豐金股利「下單了」
    5小時前2012
  6. 「陳姐介紹我來的」最新詐騙手段！小甜甜和詐騙集團聊天
    7小時前2426
  7. 于朦朧驟逝「媽聞死訊昏厥」　狂喊兒名惹鼻酸
    17小時前2620
  8. 「最美麗的主持人」白嘉莉突傳結婚喜訊
    9/12 11:4563
  9. 陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」
    9/11 17:176021
  10. 于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」
    9/12 10:106836
ETtoday星光雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合