永野芽郁三角戀風波IG關留言！又扯出已婚的他…名編劇罕發文澄清

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星坂口健太郎被爆與大3歲化妝師女友同居4年，但過程中與永野芽郁私下發展感情，最終與女友分手失敗，3角戀一度陷於膠著。而永野芽郁透過經紀公司坦承這段戀情，IG再度湧入批評留言，更有網友發文揣測她與已婚男星鈴木亮平的互動，外界瘋狂臆測之際，名編劇野木亞紀子近日發文幫兩人澄清。

▲永野芽郁被爆與坂口健太郎曾陷3角戀，日網又扯出已婚的鈴木亮平（中）。（圖／翻攝自X）

近日X上突然有貼文揣測永野芽郁與已婚鈴木亮平，稱兩人在2015年合作電影《俺物語！！》時過從甚密，甚至傳出女方主動示好，引發熱議。而擔任該片的編劇野木亞紀子特地找出自己2015年的發文，並寫道「看到了來源不明的貼文，但在拍攝《俺物語！！》時，亮平先生每晚都在健身。因為他剛拍完電視劇《天皇的御廚》，需要在短時間內增重30公斤，還要拍攝展示腹肌的柔道場面，在這之前必須把身體練好。芽郁當時還是國中生，要上學，搭新幹線往返仙台，應該也沒有住那麼多天。」隨後，她還為自己將「芽郁」錯寫成「芽衣」而致歉，同時澄清兩人並非總是黏在一起。

▲《俺物語！！》編劇野木亞紀子罕見發文為兩人澄清。（圖／翻攝自X）

據《東京體育報》報導，這次發聲否認的，並非捲入謠言的永野芽郁與鈴木亮平，而是編劇野木亞紀子，此情況相當罕見。曾與野木亞紀子一起工作的人也直言「能理解為何會想否認」。

這位相關人士指出，鈴木亮平每晚健身是真的，即使是拍戲到其他地方出差，也會為了保持健身習慣去找當地的健身房，或是到公園鍛鍊。但他並非不與合作演員或工作人員交流，雖然拍攝空檔會和合作演員互動，「從來沒見過他在深夜單獨與合作女演員兩人待在一起過」。且他一直希望將來能扮演帶領日本走向光明的首相等政治人物。如果背上不倫醜聞，那就完全沒有說服力了。

此外，鈴木亮平是圈內人熟知的愛妻人士，他學生時期與年長女性結婚，突然冒出此類傳言，也令相關人士困惑。

而永野芽郁的IG最新發文是7月31日，近日湧入大批留言謾罵，遭批評「搶別人的」、「肉食女」，同時也有粉絲呼籲經紀公司處理誹謗惡意的留言，現在留言功能已經關閉。