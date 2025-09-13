金鐘國浪漫婚禮細節曝光！獻唱告白愛妻：甜蜜愛著妳　賓客嗨翻了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣歌手金鐘國5日低調結婚，但他的婚禮不對外開放，更要求親友保密，因此新娘資訊絲毫未外流，使得大眾相當好奇。直到13日，婚禮細節首度曝光，外界好奇本身就是歌手的他，會找來哪位好友獻唱祝歌，根據韓媒報導，他親自上陣唱著〈Loveable〉（討人喜歡）訴說對愛妻的情意。

▲金鐘國浪漫婚禮細節曝光，親自獻唱情歌告白愛妻。（圖／翻攝自金鐘國IG）



根據《starnews》報導，金鐘國的婚禮5日在高級飯店裡舉辦，身為歌手的他，親自獻唱了婚禮歌曲，並以大勢夯曲〈Loveable〉（討人喜歡）獻給老婆，歌詞裡「甜蜜地愛著妳」、「從頭到腳都很可愛」、「等待是有意義的」等字句，完美展現他的情意，現場氣氛歡樂，賓客反應更是熱烈不已。

▲金鐘國日前已經舉辦婚禮。（圖／翻攝自金鐘國IG）



婚禮約莫邀請100餘人，主持人由多年好友劉在錫擔任，不只是婚禮前的訊息全部保密，就連婚禮後的所有照片、幕後花絮全都沒公開。

至於妻子的信息，金鐘國僅承認女方是圈外人，外界盛傳是美妝CEO、比他小20歲等，他11日出演綜藝節目時，首度對外發聲：「現在所曝光的假新聞中，除了性別以外，全部都錯，沒有小我20歲，也不是健身教練。」