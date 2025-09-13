歐陽娜娜鏡頭一移出現「緋聞前任」　網瘋喊CP復活…11年關係被挖

記者陳芊秀／綜合報導

女星歐陽娜娜昨日更新Vlog，最後鏡頭一轉移突然出現男星劉昊然！過去兩人曾於2014年合作電影《北京愛情故事》，飾演一對初戀情侶而結緣，更因此傳出緋聞，至今11年仍維持好交情，也令部分網友直喊「昊娜CP復活」！

▲歐陽娜娜更新Vlog，最後一秒有驚喜。（圖／翻攝自微博）

原來歐陽娜娜早在9月8日，參加「栩栩華生時尚文化大賞」活動時，就在微博曬出多張黑白照，以攝影師之姿拍下劉昊然及董子健的合照，當時已經掀起一陣熱烈迴響。她出道第一部電影便是導演陳思誠的作品《北京愛情故事》，與劉昊然飾演情侶，青澀的互動被粉絲暱稱「昊娜CP」，兩人隨後各自在音樂、電影圈發展，關係未曾斷線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲歐陽娜娜參加時尚活動，影片鏡頭一移動出現劉昊然。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜、劉昊然2014年合作電影《北京愛情故事》飾演初戀情侶，至今11年關係仍相當好。（圖／翻攝自微博）

劉昊然在2014年至2016年之間，在微博頻繁提及歐陽娜娜，甚至公開為錯過歐陽娜娜的演奏會道歉。兩人2021年在電影《1921》同框，勾起影迷回憶殺。接著2024年，劉昊然低調現身歐陽娜娜的音樂會，用手機錄影支持，歐陽娜娜則客串劉昊然主演的電影《解密》。這次在時尚活動同台，「昊娜CP復活」話題閱讀量突破1億觀看，兩人交情長達11年之久，令網友興奮留言「最後一秒我大哭」、「誰懂我反覆觀看最後5秒，我以為只是隨便出鏡一下，沒想到是這樣的形式的嗚嗚」、「最後一秒的劉昊然」、「啊啊啊最後一秒！！復活吧我的昊娜」。