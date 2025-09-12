全智賢喪夫選總統！最帥保鑣姜棟元貼身護愛　《暴風圈》震撼開播

記者吳睿慈／綜合報導

「收視率保證女王」全智賢強勢回歸！她與南韓四大公共財之一姜棟元搭檔所主演的諜報愛情劇《暴風圈》，目前在Disney+上架熱播中，她在劇中飾演一名聰慧的外交官「徐聞柱」，老公在她眼前遭到射殺身亡，為了查明真相投入政壇，卻發現國際間引發戰爭的秘密，背後更牽扯出龐大的陰謀與權力角力。本劇結合諜報、陰謀、愛情與間諜等多元元素，節奏緊湊、張力十足，全智賢與姜棟元兩大頂級卡司首度合作，精湛演技與化學反應更成為最大亮點。

▲▼全智賢飾演外交官，沒想到丈夫身為下屆總統大選有力候選人竟遭射殺身亡。（圖／Disney+提供）



《暴風圈》砸下高額投資，場景規模與動作場面皆是電影等級規格，再加上國際政治議題的深度鋪陳，令觀眾一追就停不下來。劇情在第一集就切入要點，全智賢的老公「張峻翼」（朴海俊飾演）身為下屆總統大選有力的候選人，卻在教堂遭到射殺，丈夫驟逝後所有財產留給她，卻發現老公的死因不單純。

▲▼全智賢展現細膩演技。（圖／Disney+提供）



全智賢細膩演技刻劃出喪夫之痛，對外要面對不明勢力的追殺，對內還得對抗婆媳猜疑、小叔搶財產等高潮迭起的劇情，而她為了查明真相決心替老公從政，沒想到一步步捲入更加危險的政治漩渦，挑戰出道以來最內斂、最精湛的演出，她所演繹的「徐聞柱」既堅強又勇敢，在懸疑與情感間拿捏分寸，帶給觀眾前所未有的震撼與共鳴，也讓《暴風圈》成為年度最受矚目的韓劇話題之作。

▲姜棟元飾演超強特務，捨命保護全智賢。（圖／Disney+提供）



姜棟元則飾演神秘情報員「白山湖」，他接到保護徐聞柱人身安全的秘密任務，數度救出女方於水火之中，面對炸彈攻擊、槍枝掃射，霸氣地用186公分高挑身高擋住一切危險因素，每幕都看得劇迷心中小鹿亂撞，兩人之間的信任與情感發展，飄出滿滿粉紅泡泡，為嚴肅的諜報劇增添甜蜜戲份看點。

全智賢戲外本就是姜棟元粉絲，光是眼神交流的電力足夠讓粉絲尖叫連連，兩位影壇大咖首度合作就展現出難以忽視的化學效應。從驚心動魄的動作場面，到令人心動的情感鋪陳，《暴風圈》成功在緊張氛圍中穿插細膩溫度，兼具娛樂性與深度討論度。

▲《暴風圈》卡司超強。（圖／Disney+提供）



隨著劇情一集比一集更高潮迭起，觀眾不僅能感受國際諜戰的張力，更能看見男女主角在風暴中攜手前行，愛的力量讓他們穿越亂世。《暴風圈》身為2025下半年最受矚目的大勢韓劇，開播就掀起話題熱潮，預料將持續刷新收視與口碑，成為年度必追代表作。

