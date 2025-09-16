ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
9月16日星座運勢／水瓶事業愛情煥然一新　獅子衝出海外收穫幸福

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：新的事業發展

感情：開始新的狀態

財運：決定節約消費

幸運色：茶青色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

雙子座

工作：擁抱心中夢想

感情：順其自然發展

財運：放下控制意念

幸運色：綻藍色

貴人：雙魚

小人：金牛

天秤座

工作：調整部門結構

感情：渴望一生幸福

財運：建立新的模式

幸運色：橘紅色

貴人：雙子

小人：獅子

【土象星座】

魔羯座

工作：順其自然成長

感情：放下心中抗拒

財運：運氣節節高昇

幸運色：米色

貴人：雙魚

小人：巨蟹

金牛座

工作：力求認真進取

感情：溫柔對待伴侶

財運：調整支出水位

幸運色：白色

貴人：牡羊

小人：雙子

處女座

工作：進行個人學習

感情：順利溝通無阻

財運：拿到重點消息

幸運色：棕色

貴人：水瓶

小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座

工作：能夠準時完成

感情：達到曖昧階段

財運：可以戰勝恐懼

幸運色：淺綠色

貴人：獅子

小人：雙魚

天蠍座

工作：分享從業經驗

感情：追求相處平衡

財運：可以自由做主

幸運色：粉紅色

貴人：巨蟹

小人：水瓶

雙魚座

工作：獨立完成作業

感情：籌劃求婚儀式

財運：登高可以望遠

幸運色：鐵灰色

貴人：魔羯

小人：金牛

【火象星座】

牡羊座

工作：發生好的事情

感情：兩人締結良緣

財運：放下經濟負擔

幸運色：鵝黃色

貴人：天秤

小人：雙子

獅子座

工作：研究海外發展

感情：擁有全部幸福

財運：完成彌補虧損

幸運色：深藍色

貴人：射手

小人：水瓶

射手座

工作：理性判斷案件

感情：運用良好溝通

財運：達成損益平衡

幸運色：白色

貴人：處女

小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

關鍵字

ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

【天燈惹禍】住家驚見火焰狂燒！鄰居祭一招自保

ETtoday星光雲

