9月15日星座運勢／金牛座感情大突破 天秤座搞定主管！
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座
工作：可以準時下班
感情：漸漸重修舊好
財運：保持穩健原則
幸運色：綠色
貴人：天秤
小人：雙子
雙子座
工作：忙碌熱鬧幸福
感情：可以從容面對
財運：終於來到幸福
幸運色：鐵灰色
貴人：射手
小人：天秤
天秤座
工作：搞定老闆情緒
感情：漸漸圓融美滿
財運：決定拜師學習
幸運色：深紅色
貴人：巨蟹
小人：雙子
【土象星座】
魔羯座
工作：可以平衡發展
感情：穩定平安幸福
財運：理性篩選股票
幸運色：金色
貴人：獅子
小人：射手
金牛座
工作：調查神秘事件
感情：驚人突破發展
財運：分享愛給社會
幸運色：紫色
貴人：處女
小人：牡羊
處女座
工作：舉行重要會議
感情：保持安全距離
財運：堅持心中己見
幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：金牛
【水象星座】
巨蟹座
工作：完成艱難目標
感情：總算開花結果
財運：雨過天晴到來
幸運色：黑色
貴人：雙魚
小人：獅子
天蠍座
工作：努力達成目標
感情：美好光明晴朗
財運：找到重要指標
幸運色：黑色
貴人：金牛
小人：水瓶
雙魚座
工作：打起精神面對
感情：保持理性狀態
財運：尋求貴人協助
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：處女
【火象星座】
牡羊座
工作：得到貴人指點
感情：兩人身心平衡
財運：可以獲得小利
幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
獅子座
工作：願意奉獻付出
感情：尋找真愛對象
財運：完成階段任務
幸運色：白色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
射手座
工作：可以安排休假
感情：觀望對方態度
財運：重視投資報酬
幸運色：藍色
貴人：雙子
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響