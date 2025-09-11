《三生三世》于朦朧死訊證實！　工作室沉痛發聲「已排除刑事嫌疑」

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸37歲男星于朦朧曾演出《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》、《永夜星河》等夯劇，沒想到，他卻在11日驚傳死訊，而其工作室也於稍早證實消息，噩耗令許多網友不敢置信。

▲于朦朧11日驚傳墜樓身亡。（圖／翻攝自微博／于朦朧工作室）

大陸狗仔江小宴11日爆料于朦朧墜樓身亡，不過一直沒有官方說明。直到方才，于朦朧的工作室發出聲明，證實于朦朧過世，「我們懷著無比沉痛的心情告知大家，我們深愛的朦朧，於2025年9月11日墜樓身故。經警方工作，已排除刑事嫌疑。願逝者安息，願生者堅強。」

▲于朦朧工作室發文。（圖／翻攝自微博／于朦朧工作室）

根據江小宴的說法，于朦朧昨（10）日和5、6個好友在朋友家吃飯，11日淩晨回到臥室睡覺後把門反鎖，直到清晨6點朋友離去前都沒現身。後來，友人走到樓下才發現了于朦朧的遺體。

于朦朧在2010年因參加歌唱比賽《2010快樂男聲》踏入演藝圈，後來轉型當演員，2015年在《太子妃升職記》中飾演第二男主角九王齊翰，打開知名度，之後又參演了《三生三世十里桃花》、《新白娘子傳奇》、《永夜星河》、《臨江仙》等作品，目前還有三部作品待播。