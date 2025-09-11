男星深夜激烈狠操5小時！　揭慘痛下場：腿已經不是自己的

▲創作歌手黃號從網路翻唱歌曲發跡。（圖／山夏國際娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

創作歌手黃號從網路翻唱歌曲發跡，近來推出新歌〈Fxxk you〉，靈感來自一個男生面對自己喜歡的女生時，很直接、很明白的一種邀約感，MV裡的他穿著浴袍在河濱公園騎特技腳踏車，荒誕的畫面讓人莞爾一笑，為了作品他凌晨4、5點在河濱公園，狂騎5個小時的腳踏車，讓他隔天苦不堪言，他說：「隔天的腿不是我的腿，但當下那種氛圍讓人覺得很瘋也很浪漫！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 創作歌手黃號狂騎5個小時的腳踏車，讓他隔天苦不堪言。（圖／山夏國際娛樂提供）



聊起使用「國際通用語」寫歌，黃號透露他個性比較直接，這個詞其實寄售單純的情緒表達，歌詞裡提起「不小心又多了新的Tatoo」，事實上黃號身上目前只有一個刺青，左手臂的箭頭，直接從肩膀延伸到手腕，明示著他直接的性格，他透露這個刺青其實很單純，因為他是左撇子，吃飯的時候不想跟人家打架撞在一起，乾脆用刺青來明示，他表示其實被很多人勸說過，不要在身上刺青，但漸漸地這個刺青反而變成一個提醒：「想做什麼就做什麼，不要在意別人的眼光，不要忘了初心。」

為了呈現最完美的作品，黃號拍攝時直接從晚上被操到天亮，凌晨四、五點，整個河濱很安靜，只有他們一組人在拍攝，他瘋狂地在河濱騎了5個小時的腳踏車，當下他覺得很瘋也很浪漫，結果隔天他的腿超級酸痛，他苦笑說：「變成不是我的腿了」。



另外，這次MV裡面也有小露性感，他笑說：「上次裸上半身，這次浴袍小露，算是延續一點小驚喜。我平常有斷斷續續在運動，沒有到很硬核的健身，但會保持基本的體態。」不過微露胸肌的模樣，還是有屬於黃號的獨特不羈魅力。

