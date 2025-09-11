王偉忠曝陳漢典報喜對話　感動到愣住3秒「提議幫孩子取這名」

記者蔡宜芳／綜合報導

男星陳漢典在11日宣布和多年搭檔Lulu（黃路梓茵）結婚，消息令許多好友感到震驚。而資深製作人王偉忠透露，自己在前一天接到了陳漢典的電話，聽到喜訊覺得很感動，還搞笑預先幫對方的小孩取名。

▲陳漢典和Lulu從多年搭檔變夫妻。（圖／翻攝自綜藝大熱門IG、陳漢典臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

王偉忠表示，陳漢典打來電話開門見山說：「偉忠哥，我要結婚了！」當下讓他又驚又喜，因為兩人認識這麼久，陳漢典從未對他吐露過感情生活。接著，王偉忠問起對象是誰，陳漢典頓了兩秒才說：「Lulu！」

王偉忠坦言自己聽到之後也愣了三秒，隨即回道：「漢典，很好，我覺得，我的感動比驚喜來得多！」他解釋，因為在演藝圈多年，看著許多年輕人一步步努力，終於成家立業，總是特別欣慰，「尤其漢典與Lulu兩個人都是我看著長大的，當然感動，立刻叮嚀漢典要好好珍惜！」

▲王偉忠透露前一天有接到陳漢典的報喜電話。（圖／翻攝自Facebook／王偉忠）

除了滿滿祝福外，王偉忠也幽默對陳漢典說，未來若有孩子，「第一個可以起名叫『陳綜藝』！」他更坦言，若陳漢典先開口要他猜對象是誰，他其實也會直覺想到Lulu，如今喜訊成真，讓他既開心又感動。