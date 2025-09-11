吉卜力迷必收藏！《紅豬》加碼特典　橫幅海報開跑畫面震撼

記者吳睿慈／台北報導

被譽為吉卜力工作室「最熱血神作」的宮﨑駿經典動畫《紅豬》現正熱映中。片中結合壯闊飛行戰鬥、浪漫與人性描繪，再度感動無數觀眾。首周推出的台灣限定海報引起熱烈收藏風潮後，片商甲上娛樂再度加碼，公布第二周限定「蓄勢待發版超橫幅特典海報」，以34×98.8公分大尺寸呈現紅色戰鬥機與宿敵同框的震撼畫面。

▲《紅豬》第二周海報特典，採用34×98.8公分的大尺寸橫幅呈現。（圖／甲上娛樂提供）



《紅豬》以一戰後的亞得里亞海為背景，主角波魯克因魔法詛咒變成豬，駕駛飛行艇追擊空賊，展現出孤獨與瀟灑並存的魅力。當年在日本創下54億日圓票房，刷新動畫紀錄。片中飛機設計細膩考究，皆以真實機型為原型，讓大銀幕的空戰場景更加真實震撼。

▲▼《紅豬》在台熱映中。（圖／甲上娛樂提供）



宮﨑駿對飛機的熱愛深刻影響吉卜力的命名。工作室名稱取自義大利偵察機「Ghibli」，意為「沙漠熱風」，雖因誤讀而成為「吉卜力」，卻也象徵動畫夢想的起點。《紅豬》不同於過往少女視角，更被視為宮﨑駿最具私人色彩的作品之一，片中細節更暗藏「GHIBLI」字樣彩蛋。

為感謝影迷支持，《紅豬》特典橫幅海報將於9月12日至18日限量發送，憑任一電影票根即可至原購票影城兌換，每人最多4張，數量有限送完為止。氣勢磅礡的對決畫面，將成為粉絲夢幻收藏。