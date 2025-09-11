蔡佩軒婚禮才邁入倒數！　無預警曝光「1重磅喜訊」

▲蔡佩軒推出全英文抒情單曲《Someone Will Miss You》。（圖／可瑞思國際娛樂提供）



學霸歌手蔡佩軒近來受邀與巴西知名基督教組織共同合作，以「憂鬱症」為主題的全英文抒情單曲《Someone Will Miss You》，該組織的領導曾是巴西樂壇知名樂團成員，退居幕後後專注於傳福音，透過音樂平台影響全球聽眾。蔡佩軒說：「這是非常奇特的機遇，他們希望這首歌能成為陪伴，帶給正在低潮的人力量。」

談到憂鬱議題，蔡佩軒有著深刻的體悟，十幾年前，她的好友曾因憂鬱症想不開，讓她心痛不已，只能以禱告和陪伴守護在旁。所幸朋友後來受洗並走出陰霾，如今每次聽到好友的見證，蔡佩軒都深感溫暖。

在跨國創作過程中，蔡佩軒也感受到不同文化的交流，由於巴西與加拿大有時差，溝通雖然辛苦，但讓她學習到許多當地在音樂與社群經營上的快節奏與真誠分享，也啟發她放下偶包，更自在地展現真實生活。她笑說：「以前很害羞，不太敢曝光生活細節，但合作之後，我覺得多分享一點真實，反而更能拉近和大家的距離。」

隨著婚禮將至，她也不忘在社群平台分享婚前心情，還幽默自嘲：「最近的放閃內容可能太多，大家不要看膩！」粉絲幽默留言：「太閃，戴上墨鏡。」她也預告而在婚姻生活展開後，好好建立溫馨家庭，也希望爭取到各地去旅行的機會，把更多生活點滴和歌迷分享。

