Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！他早知情：總算可以大口呼吸

記者劉宜庭／綜合報導

演藝圈投下超震撼喜訊！《綜藝大熱門》主持人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典，今（11日）無預警在社群平台同步宣布結婚，消息一出，瞬間引爆網路，大批粉絲與演藝圈好友都不敢置信。Lulu在文中強調「這次不是大熱門的企劃」、「我們是真的要結婚了」，這對合作多年的搭檔，從家人般的默契昇華為人生伴侶，讓藝人香蕉（王俊傑）驚訝表示：「綜藝大熱門上了很多次，沒有一次看出端倪！」

▲Lulu、陳漢典突宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／originalpoping）

Lulu與陳漢典今同步在社群平台曬出婚紗照，宣布結婚喜訊。Lulu在文中開頭便幽默地寫下：「這次不是大熱門的企劃，我們兩個是真的要結婚了」，她坦言「雖然看起來真的很像整人大爆笑」，但人生就是如此充滿驚喜。她感性引用吳宗憲曾說過的話，認為搭檔之間比信任更重要的是「默契」，並甜喊：「很開心我們彼此都找到人生當中最有默契的那一位，我們決定要一起攜手度過未來每一個快樂又爆笑的日子。」

為了強調這不是整人企劃，Lulu還特別表示：「沒有紅布條要拉出來～也沒有隱藏式攝影機～以下開放留言祝福。」

這則震撼的貼文發布後，留言區瞬間被「藍勾勾」洗版，釣出一整排藝人好友獻上祝福。包含蔡淑臻、于美人、許富凱、余祥銓、羅美玲、張睿家等人都又驚又喜地留言恭喜。與兩人交情甚篤的藝人香蕉更是激動到連留兩次言，他除了獻上最大祝福，也坦言實在太驚訝：「還是不敢相信，再留一次。綜藝大熱門上了很多次，沒有一次看出端倪。」這句話也道盡了所有粉絲的心聲，大家紛紛表示，雖然震驚，但對這對最有默契的搭檔能修成正果，感到無比的開心與祝福。

陳鎮川則是似乎早就知情，轉發道賀：「家有囍事，總算可以大口呼吸啦，祝福快樂的二個人有最幸福快樂的未來。」

