ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

簡廷芮親妹答應求婚！暴哭謝男友
最容易變心三大星座！
孫生酸「縮胃沒人愛」蹦闆回嗆丟臉
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林義雄 王淨 小禎 Alan 周思潔 Sandy 吳姍儒 李英愛

她被五月天瑪莎認證！　「超會做毀滅系歌曲」：做出口碑

記者蔡琛儀／台北報導

金馬獎得主法蘭為災難動作片《96分鐘》打造主題曲〈他們依然愛著〉，描繪人生在愛與抉擇間的掙扎，她強調：「不是單純的情歌，而是寫給所有努力生活的人。」MV由黃子然執導，法蘭化身觀察者，靜靜凝視城市裡的愛恨糾葛。

▲▼法蘭為《96分鐘》量身打造主題曲〈他們依然愛著〉。（圖／相映提供）

▲法蘭為《96分鐘》量身打造主題曲〈他們依然愛著〉。（圖／相映提供）

她在看完初剪版本後聯想到「救贖」與「英雄與否」，覺得角色都無絕對善惡，於是將這份體悟放入創作。歌曲以鐘擺聲開場，象徵時間無情推動命運；冷冽電子聲與細膩弦樂交錯，映照命運殘酷下的人性光輝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

製作陣容豪華，除了法蘭親自製作，邀來王韻筑編曲、五月天瑪莎彈 Bass，「曜爆甘」操刀弦樂，御用吉他手江鎮宇參與，因為身兼創作者與製作人，她要確保每一個音色都符合心中影像的節奏，希望大家進到影城聽到歌都會覺得適配且好聽。前輩瑪莎一聽完歌就對她說：「這種墜毀系的電影歌曲都好適合你製作，你真是做出口碑了！」讓法蘭哭笑不得。

她坦言身兼創作與製作壓力大，但也希望觀眾進戲院聽到會覺得既適配又動人。劇組則盛讚歌曲與電影緊密呼應，特別放在片尾延續後勁。MV以水杯與相機象徵觀察與記錄，法蘭笑稱：「全程其實不太清楚自己在做什麼，但我很相信子然導演的指引，成品也非常好看。」還說看到畫面中的自己後：「很想衝進去幫自己擦護唇膏！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

法蘭

推薦閱讀

《人選之人》阿公「車站等孫女」逼哭網　林義雄過世…王淨不捨發聲

《人選之人》阿公「車站等孫女」逼哭網　林義雄過世…王淨不捨發聲

15小時前

快訊／小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

快訊／小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

21小時前

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」！孝親房曝光：只想看著妳

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」！孝親房曝光：只想看著妳

9/10 08:58

66歲低音歌后竟成中醫博士！　「近況曝光」拯救大咖歌后

66歲低音歌后竟成中醫博士！　「近況曝光」拯救大咖歌后

16小時前

Sandy老公撂重話「妳這種態度朋友早就受夠了」！導火線曝：沒想那麼多

Sandy老公撂重話「妳這種態度朋友早就受夠了」！導火線曝：沒想那麼多

20小時前

李英愛14歲女兒參加偶像徵選！　昔隨媽媽登節目「美貌全遺傳」

李英愛14歲女兒參加偶像徵選！　昔隨媽媽登節目「美貌全遺傳」

9/9 21:10

季芹17歲帥兒要出國讀書了！「長得比我們高」被拍近況照：捨不得卻驕傲

季芹17歲帥兒要出國讀書了！「長得比我們高」被拍近況照：捨不得卻驕傲

18小時前

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵！私密片疑遭藏雲端…崩潰憂外流

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵！私密片疑遭藏雲端…崩潰憂外流

9/10 07:26

小禎小7歲廚師男友真面目曝光！　昔「撞臉吳克群」登吳宗憲節目

小禎小7歲廚師男友真面目曝光！　昔「撞臉吳克群」登吳宗憲節目

15小時前

孫生跳上車舞酸「縮胃沒人愛」　蹦闆回嗆丟臉：可悲博存在感

孫生跳上車舞酸「縮胃沒人愛」　蹦闆回嗆丟臉：可悲博存在感

12小時前

風田首曝老婆背景「氛圍像長澤雅美」　公開結婚細節：未來將移居台灣

風田首曝老婆背景「氛圍像長澤雅美」　公開結婚細節：未來將移居台灣

9小時前

簡廷芮超正親妹答應求婚！　暴哭謝男友：只有無盡的偏愛

簡廷芮超正親妹答應求婚！　暴哭謝男友：只有無盡的偏愛

10小時前

熱門影音

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子
台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban
屈中恆黑歷史被嗆..賴聲川力挺　宋少卿：不然要更生人幹嘛？

屈中恆黑歷史被嗆..賴聲川力挺　宋少卿：不然要更生人幹嘛？
蘿莉塔穿白洋裝錄影被說「怪怪的」　回家驚覺超糗：總不能全打馬賽

蘿莉塔穿白洋裝錄影被說「怪怪的」　回家驚覺超糗：總不能全打馬賽
許瑋甯曝邱澤「放閃語音」　狂摸肚有喜？巧妙回應了

許瑋甯曝邱澤「放閃語音」　狂摸肚有喜？巧妙回應了
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
許瑋甯放閃邱澤 甜笑說：他很愛我♥

許瑋甯放閃邱澤 甜笑說：他很愛我♥
陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道
家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」
IU到台灣了！　入境喜收小泡芙

IU到台灣了！　入境喜收小泡芙
Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本

Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本
舒淇擔任第80屆威尼斯影展評審，紅毯太美了吧(♡∀♡)

舒淇擔任第80屆威尼斯影展評審，紅毯太美了吧(♡∀♡)
小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

許瑋甯產後恢復神速「什麼都沒做」　曝邱澤當爸後「變夢幻」：好險是兒子

許瑋甯產後恢復神速「什麼都沒做」　曝邱澤當爸後「變夢幻」：好險是兒子

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」　她4重點澄清：不認識爆料者

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」　她4重點澄清：不認識爆料者

張蘭.汪小菲「抖音無限期封禁」！　官方發聲明怒斥：違背良俗道德

張蘭.汪小菲「抖音無限期封禁」！　官方發聲明怒斥：違背良俗道德

傅孟柏演殺人魔「下秒看超音波照XD」　李心潔太會打：不想在這個年紀轉型

傅孟柏演殺人魔「下秒看超音波照XD」　李心潔太會打：不想在這個年紀轉型

龔美富見兒捲性侵風波「請辭三立副總」　江祖平認「身心俱疲」：決定讓律師接手

龔美富見兒捲性侵風波「請辭三立副總」　江祖平認「身心俱疲」：決定讓律師接手

向太認為張國榮死因「不是憂鬱症」　曝兩人最後通話..直言他撞邪！

向太認為張國榮死因「不是憂鬱症」　曝兩人最後通話..直言他撞邪！

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

IU到台灣了！入境喜收小泡芙　190cm保鑣「sorry」親切護駕

IU到台灣了！入境喜收小泡芙　190cm保鑣「sorry」親切護駕

蔡健雅奪金曲卻被說「沒有人要妳了」　陷低潮移居台灣：很多肯定在這發生

蔡健雅奪金曲卻被說「沒有人要妳了」　陷低潮移居台灣：很多肯定在這發生

楊冪扮老「整臉皺紋.滿頭白髮」　逼真到同劇演員想哭：很犧牲

楊冪扮老「整臉皺紋.滿頭白髮」　逼真到同劇演員想哭：很犧牲

看更多

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

即時新聞

剛剛
剛剛
17分鐘前0

死侍女兒也瘋狂！《Baby Shark》破百億點擊世界紀錄　碰碰狐登上大銀幕

25分鐘前0

IU發歌時間藏巧思！〈Bye,Summer〉早7仍攻榜首　7首特別意義全整理

1小時前0

9月11日星座運勢／射手戀愛要多主動！　金牛座小心親友借錢

2小時前1

她被五月天瑪莎認證！　「超會做毀滅系歌曲」：做出口碑

3小時前56

女主持人心疼江祖平　批龔益霆「是被寵壞的小孩」

8小時前91

AV界「最美主播」宣布引退！8年生涯劃下句點　達人震驚：太突然

9小時前71

風田首曝老婆背景「氛圍像長澤雅美」　公開結婚細節：未來將移居台灣

10小時前101

籃球女神濕身解放比基尼！　「超兇上圍溢出」形狀看光激辣

10小時前50

簡廷芮超正親妹答應求婚！　暴哭謝男友：只有無盡的偏愛

11小時前102

林千又曝尪「寫論文投訴阿聯酋」　行李被撬開再發聲

讀者迴響

熱門新聞

  1. 《人選之人》阿公林義雄過世　王淨不捨發聲
    15小時前3612
  2. 小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」
    21小時前2217
  3. 張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」
    9/10 08:58185
  4. 66歲低音歌后竟成中醫博士！　「近況曝光」拯救大咖歌后
    16小時前8
  5. Sandy老公撂重話「妳這種態度朋友早就受夠了」
    20小時前289
  6. 李英愛14歲女兒參加偶像徵選
    9/9 21:106
  7. 季芹17歲帥兒要出國讀書了！
    18小時前202
  8. 江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵
    9/10 07:267096
  9. 小禎小7歲廚師男友真面目曝光！
    15小時前2815
  10. 孫生跳上車舞酸「縮胃沒人愛」　蹦闆回嗆丟臉
    12小時前183
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合