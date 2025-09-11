她被五月天瑪莎認證！　「超會做毀滅系歌曲」：做出口碑

記者蔡琛儀／台北報導

金馬獎得主法蘭為災難動作片《96分鐘》打造主題曲〈他們依然愛著〉，描繪人生在愛與抉擇間的掙扎，她強調：「不是單純的情歌，而是寫給所有努力生活的人。」MV由黃子然執導，法蘭化身觀察者，靜靜凝視城市裡的愛恨糾葛。

▲法蘭為《96分鐘》量身打造主題曲〈他們依然愛著〉。（圖／相映提供）

她在看完初剪版本後聯想到「救贖」與「英雄與否」，覺得角色都無絕對善惡，於是將這份體悟放入創作。歌曲以鐘擺聲開場，象徵時間無情推動命運；冷冽電子聲與細膩弦樂交錯，映照命運殘酷下的人性光輝。

製作陣容豪華，除了法蘭親自製作，邀來王韻筑編曲、五月天瑪莎彈 Bass，「曜爆甘」操刀弦樂，御用吉他手江鎮宇參與，因為身兼創作者與製作人，她要確保每一個音色都符合心中影像的節奏，希望大家進到影城聽到歌都會覺得適配且好聽。前輩瑪莎一聽完歌就對她說：「這種墜毀系的電影歌曲都好適合你製作，你真是做出口碑了！」讓法蘭哭笑不得。

她坦言身兼創作與製作壓力大，但也希望觀眾進戲院聽到會覺得既適配又動人。劇組則盛讚歌曲與電影緊密呼應，特別放在片尾延續後勁。MV以水杯與相機象徵觀察與記錄，法蘭笑稱：「全程其實不太清楚自己在做什麼，但我很相信子然導演的指引，成品也非常好看。」還說看到畫面中的自己後：「很想衝進去幫自己擦護唇膏！」