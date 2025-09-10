吉田榮作56歲首度當爸！小13歲愛妻生下第一胎…日網賀：代表我還有機會

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星吉田榮作10日透過IG宣布升格當爸！他2015年與名模平子理沙結束18年婚姻，2021年迎娶小13歲女星內山理名，兩人結婚第4年迎接第一胎寶寶誕生，這也是他年屆56歲第一次當爸爸。

▲吉田榮作56歲首度當爸，再婚小13歲內山理名迎第一胎誕生。（圖／翻攝自IG）

據日媒報導，吉田榮作以「在此向各位報告」為題，搭配一張天空的照片報告說：「在這樣一個藍天的早晨，我們家期待已久的第一個孩子誕生了。」由於是相差13歲的年齡差婚姻，吉田也寫道：「56歲的新手爸爸，是個高齡菜鳥呢（笑）」。

▲吉田榮作56歲第一次當爸爸，自嘲是高齡菜鳥。（圖／翻攝自IG）

此外，內山也分享了成為人母的喜悅：「我成為母親了。因為能走到這一步是段漫長的旅程，加上懷孕期間，伴隨著喜悅而來的，是同樣巨大的不安感，因此決定在順利生產後才向各位報告。」她現年43歲懷第一胎，在此之前沒有透露懷孕的消息，喜訊文短短3小時湧入超過1.7萬人按讚。

▲內山理名43歲懷孕，以高齡產婦之姿平安生下第一胎寶寶。（圖／翻攝自IG）

對於56歲成為父親的吉田榮作，日網湧入了許多支持留言，「高齡菜鳥！不是很棒嗎！」、「新手爸爸請加油喔」、「真厲害啊，56歲才有第一個孩子」、「吉田榮作先生56歲喜獲第一個孩子，我也是56歲，代表我應該也還行吧（笑）」、「好……代表我自己也還有成為新手爸爸的機會啊」。不少網友回應自己也得到了勇氣。