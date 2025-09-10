曾參與戰爭！退役阿姨曝往事「幼幼台姐姐感觸發聲」　阿夫送暖給前輩

記者孟育民／台北報導

台視軍旅實境綜藝節目《九條好漢在一班》成員孫綻、雲朵、阿夫，昨（9）日特別前往板橋榮民之家舉辦公益關懷活動，上百位榮民長輩熱情參與，三人熱情的和榮民們打招呼進行互動，氣氛溫馨而熱烈。這場活動不僅帶來歡樂，也讓成員們有深刻的體悟，阿夫分享：「看著長輩們笑得很開心，心裡也跟著暖了起來，現場有位伯伯說我衣服很好看，我就把衣服送給他了，希望他也能感受到這份快樂。」

▲▼孫綻、雲朵、阿夫現身板橋榮民之家獻愛 。（圖／台視提供）

孫綻則感性表示：「看到長輩與長官對我們的熱情回應，讓我們收穫滿滿，感謝他們曾為國家付出，也希望透過我們的努力，能讓他們感受到年輕世代的關心，能在九九重陽節與長輩們互動，真的給了我滿滿的能量。」

▲孫綻看到前輩感動 。（圖／台視提供）



而雲朵班長也分享特別的感受：「我聽到一位阿姨說她是政戰學校第15期，也是裡面最資深、年長的一位，她曾經參與戰爭，能與這樣的人物交流，對我來說非常特別，也讓我印象深刻。」而對於《九條好漢在一班》節目後續的發展，阿夫笑說：「真的很好看，震撼教育、各種測驗，大家一定要期待！」

▲▼雲朵現場交流 。（圖／台視提供）




