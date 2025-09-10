費玉清封麥消失6年「不跟進江蕙復出」！　近況終於曝光

記者蔡琛儀／台北報導

「小哥」費玉清在2019年正式宣佈引退，此後除了公益、送給藝人朋友的花籃，幾乎銷聲匿跡，近況成謎。今年他的好友江蕙封麥十年復出開唱，不少歌迷也相當期望他能夠將美聲帶回到舞台。近日知名速食品牌以他的〈晚安曲〉為靈感推出新活動，希望帶動全民早睡風潮，也勾起大眾的回憶。

▲▼費玉清依然沒有復出計畫。（圖／寬宏提供）

昨費玉清經紀人否認小哥有復出計畫，今天費玉清回應：「〈晚安曲〉是我音樂旅程中的一個重要里程碑，雖然我已退休了，但知道它還能在不同的形式中被聽見時，我想這也代表了音樂的力量和跨越時間的價值！雖然是《晚安曲》，但我希望它不只在夜晚陪伴大家，更能和大家一起迎向嶄新的一天。」

他表示對於歌曲原音被授權使用，「我尊重一直合作的團隊『寬宏藝術』的安排，也感謝品牌方的選擇！」並宣布這次的授權收入，將捐贈給公益團體，「讓這首歌所承載的溫暖與美好，能繼續發光發熱！」

談到他退休至今的生活，費玉清回覆：「退休至今，我生活的很自在與清靜，平靜的過著每一天，時光匆匆，不再復返，以前的那段演藝生涯，如今只能深藏在我的回憶裏，在此也祝福大家歲月靜好，找到屬於自己的從容！」間接強調自己沒有復出打算。