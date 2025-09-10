ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

李多慧哭了「乾脆住台灣吧」
LINE免費貼圖限時下載
林襄聲援李芷霖
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳淡如 李英愛 李多慧 林襄 李芷霖 蘿莉塔 華千涵 白敬亭

安娜溫圖評《穿著Prada的惡魔》沒醜化她　梅姨演技超棒

電影《穿著Prada的惡魔》的梅莉史翠普（左），修理安海瑟薇的口頭禪「妳動作可以再慢一點沒關係」，真的不是在影射什麼。（Disney+提供）

▲電影《穿著Prada的惡魔》的梅莉史翠普（左），修理安海瑟薇的口頭禪「妳動作可以再慢一點沒關係」，真的不是在影射什麼。（圖／Disney+提供）

圖文／鏡週刊

擔任美版《Vogue》總編職務已經有37年的安娜溫圖（Anna Wintour），近期宣布將卸任、交棒，震驚時尚界；而電影《穿著Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）的總編米蘭達，據悉就是在影射她。不過安娜本人參與《Vogue》自家的網路廣播節目閒聊時，被問到對這部片的看法，她總結是這部片沒有醜化總編，但也強調「在《Vogue》，沒有人會慢吞吞的，特別是我的助理才不會慢吞吞！」

安娜溫圖卸任美版《Vogue》總編，轉任全球編輯總監。（東方IC）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《穿著Prada的惡魔》的原著小說作者蘿倫薇絲柏格（Lauren Weisberger），當年在《Vogue》上了11個月的班，工作內容就是擔任安娜溫圖的助理，所以外界都認為這本小說就是在影射安娜溫圖；自然電影也不例外，只是主角上班的地方叫做《伸展台》（Runway）雜誌社，而不是《Vogue》（畢竟沒人想被告）。

然而片中飾演總編米蘭達的梅莉史翠普（Meryl Streep），從言行舉止、裝扮、乃至於辦公室的裝潢，都神似安娜溫圖，只是梅莉史翠普本人表示，她的演出不是以安娜為藍本，而是從諸多影壇大老身上取得靈感，最後綜合而成。當然，外界這樣的說法只是想避免惹惱安娜溫圖本人，因為你如果認真去算片中出現的各種時尚品牌或相關人事物，根本少的可憐，僅有客串的時裝設計師范倫鐵諾（Valentino）本人，跟巴西模特兒吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen），理由是非常擔心這部片萬一醜化安娜，大家可不想被她秋後算帳。

不過現在安娜溫圖宣布要卸下總編任務了，她反而話匣子開了，在自家網路廣播節目中，她表示自己當初可是穿著Prada去參加電影首映，「事前完全不知道電影內容是在演什麼。」她解釋，「我知道時尚產業非常愛護我，他們都擔心這部片會醜化我。」特別是電影會以誇張卡通化的角度描寫總編。

「沒錯，但要知道，他們找來梅莉史翠普飾演米蘭達，太棒了。我去看了這部片，發現讓人非常愉快，非常有趣。我的確跟一位好友討論這部片的內容，裡頭很多幽默，也有很多機智，特別是艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）飾演的頭號助理，我是說，她們表現都很棒。總而言之，電影的描繪很公正。」

不過這讓主持人追問下去，就是米蘭達的口頭禪，特別經常對安海瑟薇（Anne Hathaway）飾演的二號助理發脾氣時，「妳動作可以再慢一點沒關係，妳也知道，我最喜歡看別人動作慢吞吞的了。」聽到這句台詞時，安娜溫圖自己的反應是什麼？她說，「在《Vogue》，沒有人會慢吞吞的，特別是我的助理才不會慢吞吞！」


更多鏡週刊報導
李芷霖捲抹黑隊友風波　林襄二度發聲：「從不拿別人的外表開玩笑」
吳淡如越南旅遊卻睡飯店廁所　親揭原因好無奈
英國百年老牌Barbour遇上年輕的巴西FARM Rio　鳳梨圖騰讓你旺的很頂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊安娜溫圖穿著Prada的惡魔

推薦閱讀

快訊／小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

快訊／小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

1小時前

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵！私密片疑遭藏雲端…崩潰憂外流

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵！私密片疑遭藏雲端…崩潰憂外流

5小時前

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！　打地舖畫面流出

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！　打地舖畫面流出

20小時前

李英愛14歲女兒參加偶像徵選！　昔隨媽媽登節目「美貌全遺傳」

李英愛14歲女兒參加偶像徵選！　昔隨媽媽登節目「美貌全遺傳」

15小時前

張惠妹傳無限期停工！　唱完「大師兄」引退賽閉關…只為了陪伴她

張惠妹傳無限期停工！　唱完「大師兄」引退賽閉關…只為了陪伴她

5小時前

李多慧哭了！悲傷喊話母「乾脆住在台灣吧」　分別畫面惹網心疼

李多慧哭了！悲傷喊話母「乾脆住在台灣吧」　分別畫面惹網心疼

15小時前

起底小禎帥男伴「廚男天菜」！9年前神預言　IG連連放閃

起底小禎帥男伴「廚男天菜」！9年前神預言　IG連連放閃

5小時前

白敬亭再傳3年情斷！　宋軼被抓包「悄悄取消關注」

白敬亭再傳3年情斷！　宋軼被抓包「悄悄取消關注」

13小時前

iPhone 17 Pro「宇宙橙實機畫面曝」！2新功能超強：演唱會坐3樓也不怕

iPhone 17 Pro「宇宙橙實機畫面曝」！2新功能超強：演唱會坐3樓也不怕

3小時前

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」！孝親房曝光：只想看著妳

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」！孝親房曝光：只想看著妳

3小時前

林襄聲援李芷霖！　駁笑李多慧戽斗粗腿：從不拿別人外表開玩笑

林襄聲援李芷霖！　駁笑李多慧戽斗粗腿：從不拿別人外表開玩笑

14小時前

三立台八女神宣布結婚…交往過程根本偶像劇　「婚訊藏1年」原因曝

三立台八女神宣布結婚…交往過程根本偶像劇　「婚訊藏1年」原因曝

9/9 12:12

熱門影音

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD
IU到台灣了！　入境喜收小泡芙

IU到台灣了！　入境喜收小泡芙
家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」
王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban
為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD
劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人
陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道
蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了
舒淇擔任第80屆威尼斯影展評審，紅毯太美了吧(♡∀♡)

舒淇擔任第80屆威尼斯影展評審，紅毯太美了吧(♡∀♡)
《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？
李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」　她4重點澄清：不認識爆料者

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」　她4重點澄清：不認識爆料者

IU到台灣了！入境喜收小泡芙　190cm保鑣「sorry」親切護駕

IU到台灣了！入境喜收小泡芙　190cm保鑣「sorry」親切護駕

龔美富見兒捲性侵風波「請辭三立副總」　江祖平認「身心俱疲」：決定讓律師接手

龔美富見兒捲性侵風波「請辭三立副總」　江祖平認「身心俱疲」：決定讓律師接手

許瑋甯產後恢復神速「什麼都沒做」　曝邱澤當爸後「變夢幻」：好險是兒子

許瑋甯產後恢復神速「什麼都沒做」　曝邱澤當爸後「變夢幻」：好險是兒子

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

蔡健雅奪金曲卻被說「沒有人要妳了」　陷低潮移居台灣：很多肯定在這發生

蔡健雅奪金曲卻被說「沒有人要妳了」　陷低潮移居台灣：很多肯定在這發生

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

阿妹獻唱「我們永遠的鋼鐵男子」　林智勝退役...登寶座感動全場

阿妹獻唱「我們永遠的鋼鐵男子」　林智勝退役...登寶座感動全場

楊冪扮老「整臉皺紋.滿頭白髮」　逼真到同劇演員想哭：很犧牲

楊冪扮老「整臉皺紋.滿頭白髮」　逼真到同劇演員想哭：很犧牲

向太認為張國榮死因「不是憂鬱症」　曝兩人最後通話..直言他撞邪！

向太認為張國榮死因「不是憂鬱症」　曝兩人最後通話..直言他撞邪！

看更多

【E人的見面儀式】朋友出場變身列車 邊跑邊大叫：上車啊XD

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

那英驚爆婚變！結婚19年富豪夫「酒吧與女子貼身交纏」帶回妻子別墅

21分鐘前0

連晨翔遭背叛認「有陰影」：不會掏心掏肺　演完新戲個性變了！

22分鐘前0

韓大咖女星涉違法！　經紀公司開3年「竟沒登記」

25分鐘前34

胡瓜評小禎新男友　「已經見過面吃過飯」　完全肯定女兒選擇

27分鐘前0

費玉清封麥消失6年「不跟進江蕙復出」！　近況終於曝光

34分鐘前0

網友留言怒嗆：給我小心點　三立台八女星「怕被認出」變裝出門！

35分鐘前0

坂口健太郎「PRADA派對遇永野芽郁」燃愛火！劈腿時間軸曝光…IG洩密

51分鐘前0

安娜溫圖評《穿著Prada的惡魔》沒醜化她　梅姨演技超棒

53分鐘前0

朝聖日本花火節…于卉喬「激美浴衣照」曝光　升大學近況公開！

56分鐘前0

7月才剛開完演唱會　田馥甄宣布參戰呼叫音樂節...同場豪華卡司曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」
    1小時前1212
  2. 江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵
    5小時前6286
  3. 吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！
    20小時前3814
  4. 李英愛14歲女兒參加偶像徵選
    15小時前4
  5. 張惠妹傳無限期停工！　唱完「大師兄」引退賽閉關
    5小時前6
  6. 李多慧哭了！喊話母「乾脆住在台灣吧」
    15小時前4415
  7. 起底小禎帥男伴「廚男天菜」！
    5小時前64
  8. 白敬亭再傳3年情斷！宋軼被抓包「取消關注」
    13小時前102
  9. iPhone 17 Pro「宇宙橙實機畫面曝」！
    3小時前1017
  10. 張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」
    3小時前145
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合