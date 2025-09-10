安娜溫圖評《穿著Prada的惡魔》沒醜化她　梅姨演技超棒

▲電影《穿著Prada的惡魔》的梅莉史翠普（左），修理安海瑟薇的口頭禪「妳動作可以再慢一點沒關係」，真的不是在影射什麼。（圖／Disney+提供）

圖文／鏡週刊

擔任美版《Vogue》總編職務已經有37年的安娜溫圖（Anna Wintour），近期宣布將卸任、交棒，震驚時尚界；而電影《穿著Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）的總編米蘭達，據悉就是在影射她。不過安娜本人參與《Vogue》自家的網路廣播節目閒聊時，被問到對這部片的看法，她總結是這部片沒有醜化總編，但也強調「在《Vogue》，沒有人會慢吞吞的，特別是我的助理才不會慢吞吞！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

《穿著Prada的惡魔》的原著小說作者蘿倫薇絲柏格（Lauren Weisberger），當年在《Vogue》上了11個月的班，工作內容就是擔任安娜溫圖的助理，所以外界都認為這本小說就是在影射安娜溫圖；自然電影也不例外，只是主角上班的地方叫做《伸展台》（Runway）雜誌社，而不是《Vogue》（畢竟沒人想被告）。

然而片中飾演總編米蘭達的梅莉史翠普（Meryl Streep），從言行舉止、裝扮、乃至於辦公室的裝潢，都神似安娜溫圖，只是梅莉史翠普本人表示，她的演出不是以安娜為藍本，而是從諸多影壇大老身上取得靈感，最後綜合而成。當然，外界這樣的說法只是想避免惹惱安娜溫圖本人，因為你如果認真去算片中出現的各種時尚品牌或相關人事物，根本少的可憐，僅有客串的時裝設計師范倫鐵諾（Valentino）本人，跟巴西模特兒吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen），理由是非常擔心這部片萬一醜化安娜，大家可不想被她秋後算帳。

不過現在安娜溫圖宣布要卸下總編任務了，她反而話匣子開了，在自家網路廣播節目中，她表示自己當初可是穿著Prada去參加電影首映，「事前完全不知道電影內容是在演什麼。」她解釋，「我知道時尚產業非常愛護我，他們都擔心這部片會醜化我。」特別是電影會以誇張卡通化的角度描寫總編。

「沒錯，但要知道，他們找來梅莉史翠普飾演米蘭達，太棒了。我去看了這部片，發現讓人非常愉快，非常有趣。我的確跟一位好友討論這部片的內容，裡頭很多幽默，也有很多機智，特別是艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）飾演的頭號助理，我是說，她們表現都很棒。總而言之，電影的描繪很公正。」

不過這讓主持人追問下去，就是米蘭達的口頭禪，特別經常對安海瑟薇（Anne Hathaway）飾演的二號助理發脾氣時，「妳動作可以再慢一點沒關係，妳也知道，我最喜歡看別人動作慢吞吞的了。」聽到這句台詞時，安娜溫圖自己的反應是什麼？她說，「在《Vogue》，沒有人會慢吞吞的，特別是我的助理才不會慢吞吞！」



更多鏡週刊報導

李芷霖捲抹黑隊友風波 林襄二度發聲：「從不拿別人的外表開玩笑」

吳淡如越南旅遊卻睡飯店廁所 親揭原因好無奈

英國百年老牌Barbour遇上年輕的巴西FARM Rio 鳳梨圖騰讓你旺的很頂